[6·3지방선거]⑥충남, 통합변수 속 복잡한 후보군…野는 김태흠 1강

이재명 대통령의 추진 의지 표명으로 대전·충남 행정통합 가능성이 높아진 가운데 충남지사 후보군의 셈법이 복잡해지고 있다.

◇충남 선거 특징= 그간 충남은 충청 맹주론, 충청 대망론의 중심 지역이자 역대 선거의 바로미터·캐스팅보트 지역으로 꼽혔다. 3김 중 한 명인 김종필 전 총리가 이끄는 자유민주연합 소속 심대평 전 지사가 민선 1~3기에 연속 당선된 것도 충청 맹주론의 영향을 크게 받았다.

◇역대 성적은= 참여정부 심판론이 강했던 2006년 4회 지방선거는 한나라당 이완구 전 지사(46.31%)가 당선됐다. 이명박 정부 비판론이 불거진 5회 지방선거는 민주당 안희정 전 지사(42.25%)가 승리했다. 6회 지방선거도 탄탄한 도정을 이끈 안 전 지사(52.21%)가 당선됐다. 2018년 7회 지방선거는 민주당 소속 양승조 전 지사(62.55%)가 당선됐다. 윤석열 정부 출범 직후인 2022년 8회 지방선거는 국민의힘 김태흠 지사(53.87%)가 승리해, 양 전 지사 연임을 저지했다.

◇누가 후보자로 거론되나= 충남 지사로 한정할 경우 국민의힘에서는 김 지사가 가장 유력한 카드로 꼽힌다. KBS대전방송이 한국리서치에 의뢰해 지난달 24, 26~27일 충남도민 800명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면 김 지사 도정 운영 긍정 평가는 51%(매우 잘함 12%·대체로 잘함 39%)였다. 당 지지율이 20%대를 면치 못하는 상황에서 도정 평가는 상대적으로 안정적이다.

더불어민주당은 지역 정치인뿐만 아니라 중앙정치에서 활동하는 인사의 출마 가능성이 높아지고 있다. 지역 행보를 강화하고 나선 양승조 전 지사·박정현 부여군수와 22대 총선에서 국민의힘 연승을 꺾은 박수현(공주)·복기왕(아산갑) 의원이 후보군이다.

◇충남지사 선거 변수는= 충남 아산을에서 내리 3번 당선된 강훈식 대통령 비서실장의 출마 여부가 최대 변수다. 강 비서실장은 지난 5일 CBS라디오에서 "(출마) 생각을 안 해봤다"고 선을 그었지만, 민주당 후보로 나설 경우 판도를 흔들 수 있다는 평가다. KBS대전방송이 의뢰한 한국리서치의 차기 충남지사 적합도 조사에서는 김 지사 21%에 이어 강 비서실장 17%, 양 전 지사 12%, 박 의원 4%, 복 의원 3%, 박 군수 1% 순으로 집계됐다.

-한국리서치(KBS대전방송 의뢰로 충남 거주 만 18세 이상 남녀 800명, 지난해 12월24, 26~27일, 면접원에 의한 전화면접조사, 95% 신뢰수준에 오차범위 3.5%포인트). 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.





