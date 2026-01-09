본문 바로가기
[날씨]제주 주말 저녁부터 폭설 쏟아진다…해안 3㎝ 적설

호남취재본부 박창원기자

입력2026.01.09 14:07

산지 최고 20㎝ 이상, 중산간지역은 2~7㎝ 쌓일 듯
찬 바람 불며 11일부터 체감온도 영하권으로 급락

눈 덮인 제주국제공항의 'HELLO JEJU' 조형물. 기상청은 이번 주말 제주 산간과 해안지역에 많은 눈이 내릴 것으로 예보했다. 박창원 기자

눈 덮인 제주국제공항의 'HELLO JEJU' 조형물. 기상청은 이번 주말 제주 산간과 해안지역에 많은 눈이 내릴 것으로 예보했다. 박창원 기자

올해 두 번째 주말 제주지방은 해안지역에도 눈이 내리는 강추위가 찾아오겠다.


제주지방기상청에 따르면 제주지방은 9일 고기압의 가장자리에 들다가 10일 오후부터는 11일까지 찬 대륙고기압의 영향을 받을 것으로 보인다.

9일 구름 많다가 점차 흐려져 10일 늦은 오후부터 서해상에서 만들어진 눈구름대가 유입되면서 산지를 중심으로 비 또는 눈이 시작돼 늦은 밤 대부분 지역으로 확대될 것으로 예상된다.


10일 늦은 오후부터 11일까지 예상 적설량은 산지 5~15㎝, 많은 곳은 20㎝ 이상 내리겠고 중산간 지역 2~7㎝, 해안지역에도 1~3㎝ 정도 쌓이겠다. 비가 내리는 지역의 강수량은 5~20㎜ 정도이다. 특히 11일 새벽 시간대 산지와 중산간을 중심으로 많은 눈이 내리면서 대설특보가 발효될 가능성이 있고 동부와 남부 일부 지역에도 다소 많은 눈이 내릴 것으로 보인다.


기온은 평년과 비슷하거나 낮겠다. 9일 낮 최고기온은 10~12℃, 10일 아침 최저기온 7~10℃, 낮 최고기온 12~13℃가 되겠다.

찬 공기가 내려오는 11일 아침 최저기온은 1~3℃, 낮 최고기온은 5~8℃에 머물겠고 바람까지 강하게 불면서 체감온도는 영하권을 보이겠다.


육상에선 10일 새벽부터 순간풍속 20m/s 이상의 강한 바람이 부는 곳이 있겠고 해상에서도 제주도 해상을 중심으로 강한 바람이 불면서 물결이 최고 5m까지 높게 일면서 풍랑특보가 발효될 것으로 예상된다.


제주기상청 관계자는 "10일부터 대설과 강풍 등으로 제주와 육지를 오가는 항공편과 해상교통에 차질이 예상된다"며 "이용객들은 사전에 운행정보를 확인해야 한다"고 말했다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

