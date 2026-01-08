굿닥, 비대면진료 편의성 높인 '약국용 어드민' 출시

처방전 전송, 조제 확인, 약제비 결제까지 원스톱으로 가능

비대면진료 플랫폼 굿닥은 비대면진료 전체 이용 과정의 편의성을 높인 '약국용 어드민'을 출시했다고 8일 밝혔다. 굿닥의 약국용 어드민은 처방전 전송부터 약 조제 과정 확인, 약제비 사전 결제까지 비대면진료 전 과정을 더욱 효율적으로 지원하는 데 초점을 맞췄다.

약국용 어드민은 굿닥 앱에서 비대면진료를 받은 환자가 주변의 굿닥 제휴 약국으로 처방전을 즉시 전송하고, 약 조제 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있도록 설계됐다.

기존에는 비대면진료를 받은 환자가 직접 약국에 연락해 처방전 내 약의 조제 가능 여부를 확인한 뒤 방문해야 했지만, 약국용 어드민을 통해 비대면진료부터 약 조제 과정 확인, 약제비 사전 결제까지 굿닥 앱에서 빠르고 간편하게 원스톱으로 이용할 수 있다.

약국용 어드민은 ▲원클릭 처방전 전송 ▲조제 진행 단계 실시간 확인 ▲약제비 사전 결제 ▲간편 처방전 인식 ▲광학 문자 인식(OCR) 기반 처방전 텍스트 추출 등 다양한 기능을 제공해 환자와 약국 모두의 편의를 높인다. 이를 통해 환자는 앱 내에서 조제 여부, 비용, 소요 시간 등을 한눈에 파악할 수 있고, 약국도 간단한 약국관리시스템(PMS) 입력으로 빠르게 조제를 준비할 수 있어 운영 효율이 높아진다.

장영주 굿닥 대표는 "비대면진료 이후 단계까지 아우르는 서비스 고도화를 통해 환자와 약국이 겪는 불편을 해소하고 서비스의 연속성을 강화하고자 솔루션을 출시했다"며 "비대면진료 이후 단계까지 연결하는 플랫폼 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



