작년 스포츠산업 매출 85兆 '역대 최대'…5년 연속 성장

종사자 수 48만9000명…전년比 6.7%↑

정부, 올해 역대 최대 2883억 금융 지원

2024년 기준 우리나라 스포츠산업 매출은 84조7000억원으로, 전년(81조원) 대비 4.5% 증가한 것으로 나타났다. 코로나19로 위축됐던 산업 규모가 2020년 이후 5년 연속 성장세를 이어가며 역대 최대치를 기록했다. 종사자 수는 전년보다 6.7% 늘어난 48만9000명, 사업체 수는 4.4% 증가한 13만1764개로 집계됐다.

문화체육관광부는 8일 이 같은 내용을 담은 2024년 기준 '스포츠산업조사' 주요 결과를 발표했다.

업종별로는 스포츠용품업 매출이 6.4% 증가해 가장 높은 성장률을 기록했다. 스포츠서비스업은 3.6%, 스포츠시설업은 2.6% 성장했다.

용품업 가운데서는 스포츠 관련 무점포 소매업(온라인 판매)이 15.8% 증가하며 두드러진 성장세를 보였다. 이어 운동 및 경기용구 소매업(8.0%), 스포츠 의류 소매업(7.4%) 순으로 매출이 늘며 유통 분야 성장을 이끌었다. 제조 부문에서는 스포츠 의류 제조업이 7.2%, 스포츠 신발 제조업이 6.4%, 운동 및 경기용 장비 제조업이 6.0%의 매출 증가율을 기록했다.

서비스업에서는 스포츠 에이전트업(선수 매니저)이 48.3%로 가장 높은 성장률을 보였고, 스포츠 경기업(프로야구단·프로축구단 등)이 28.2%, 스포츠 여행업(해외 골프 여행 등)이 13.1%, 기타 스포츠 교육기관(요가·필라테스 등)이 11.2% 증가했다.

시설업에서는 기타 스포츠시설 운영업(테니스장·탁구장 등)이 18.0% 성장했다. 이어 수영장 운영업(13.9%), 종합 스포츠시설 운영업(13.0%), 볼링장 운영업(10.2%), 골프연습장 운영업(8.5%) 순으로 매출이 늘었다.

문체부는 업계의 자금 경색 해소와 투자 활성화를 위해 올해 역대 최대 규모인 2883억원의 금융지원 예산을 편성했다. 융자 2480억원, 펀드 403억원 규모다. 특히 스포츠산업 펀드 내에 정부 출자 70억원 규모의 스포츠테크 펀드를 신설해 기술기업 육성에 나설 계획이다. 연구개발(R&D) 예산도 지난해 8억원에서 올해 65억원으로 대폭 늘려 스포츠 분야 인공지능(AI)과 디지털 전환을 지원한다.

문체부 정책 담당자는 "우리나라 스포츠산업은 2020년 이후 5년 연속 성장하며 역대 최대 규모를 기록했다"며 "2024년에는 프로야구 관람객이 사상 처음으로 1000만명을 돌파했고, 지난해에는 1200만명을 넘기는 등 프로스포츠 관람 문화가 확산되고 있다"고 설명했다. 이어 "지난해 7월부터 수영장과 헬스장 이용료가 소득공제 대상에 포함되면서 국민의 스포츠 참여가 확대되고, 관련 산업 성장도 가속화될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 금융·기술 지원을 강화하고, 스포츠기업의 성장 단계별 맞춤형 지원 체계를 고도화해 나가겠다"고 말했다.

한편 스포츠산업조사는 스포츠산업 규모와 경영 실태를 파악하기 위해 2010년부터 시행해온 국가승인통계조사다. 이번 조사는 전국 13만1764개 기업 가운데 1만4000개 표본을 대상으로 방문, 팩스, 전자우편 조사를 병행해 실시됐다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



