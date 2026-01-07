본문 바로가기
석유보다 투명하게… 한국석유공사, 2026년도 감사인 청렴 발대식 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.07 16:49

박공우 상임감사위원, 부정부패 예방·청렴한 공직문화 실천의지 다져

기름 한 방울 나지 않는 나라에서 '청렴'은 가장 귀한 자원이다.


한국석유공사는 2026년 새해를 맞아 부정부패를 예방하고 청렴한 공직문화 확립을 위해 7일 울산 본사에서 박공우 상임감사위원 주관으로 '감사인 청렴 발대식'을 개최했다.

한국석유공사 박공우 상임감사위원(가운데)이 7일 울산 본사에서 2026년 감사인 청렴 발대식을 개최하고 있다. 한국석유공사 제공

한국석유공사 박공우 상임감사위원(가운데)이 7일 울산 본사에서 2026년 감사인 청렴 발대식을 개최하고 있다. 한국석유공사 제공

이번 발대식은 공정하고 투명한 감사직무 수행을 바탕으로 전사적인 청렴 문화 확산을 위해 마련됐다.

상임감사위원을 포함한 감사실 전 직원이 행사에 참여해 공정성 유지와 청탁 알선 등 부정행위 금지 등을 골자로 한 '청렴헌장 낭독'과 '감사인 청렴 다짐 각서 서명식'을 진행하며 실천의지를 굳건히 했다.


박공우 상임감사위원은 "청렴은 기업의 지속가능경영 근간이며 국민에게 신뢰받는 조직으로 나아가기 위한 대체 불가능한 핵심 가치"라면서 "감사인이 솔선수범해 청렴한 조직문화가 조직에 뿌리내릴 수 있도록 전력을 다하겠다"라고 말했다.


공사는 박공우 상임감사위원 취임 이후 '인화와 배려', '시스템 정비', '사전예방적 감사 전환'을 통해 '2025 한국감사인대회'에서 청렴윤리 부문 기관 대상을 받으며 그 성과를 대외적으로 인정받았다.

공사는 2026년을 청렴 문화 고도화의 원년으로 삼아, 사전 예방 중심의 감사체계를 더욱 정교화하고 전 임직원이 동참하는 소통형 청렴 프로그램을 확대해 지속 가능한 청렴 문화를 구축해 나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
