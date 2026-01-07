본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

서울시 "국가유산청, 종묘 경관 실증 일방적으로 불허…깊은 유감"

이정윤기자

입력2026.01.07 15:19

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
서울 종묘와 세운4구역. 연합뉴스

서울 종묘와 세운4구역. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

종묘 앞 세운4구역 재개발과 관련, 서울시가 사업 진행 시 들어서게 될 건물이 경관을 훼손하는지 현장 실증을 하고자 했으나 국가유산청이 허락하지 않았다며 유감을 나타냈다.


이민경 서울시 대변인은 7일 입장문을 통해 "시가 세운4구역 경관 시뮬레이션의 객관적이고 공개적인 검증을 위해 요청한 종묘 정전 상월대 촬영을 국가유산청이 일방적으로 불허한 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

그러면서 "이달 8일 국가유산청·서울시·기자단·도시계획위원회 위원들이 참여하는 현장 설명회를 종묘 정전 상월대에서 개최해 논란의 핵심 현장을 시민 앞에 그대로 공개하고자 했지만, 국가유산청이 납득할 수 없는 이유로 촬영을 불허했다"고 전했다.


국가유산청은 유산 보전·관리 및 관람환경 저해를 이유로 불허한 것으로 알려졌다.


앞서 시가 세운4구역 고도 제한을 종로변 98.7m로, 청계천변 141.9m로 각각 완화하자 국가유산청은 종묘 경관을 훼손한다며 철회를 요구했다. 이에 시는 상월대에서 바라본 건물 예상도를 공개하고, 지어질 건물과 같은 높이의 애드벌룬을 설치해 하월대와 주변에서 촬영하는 등 검증을 시도해왔다.

이 대변인은 "객관적 검증으로 논란을 정리할 기회와 시의 노력을 차단한 이번 결정은 국가유산청이 갈등 해결 의지가 있는지조차 의문을 갖게 한다"며 "오히려 갈등을 장기화하고 불필요한 오해와 불신을 증폭시키려는 의도가 있는 것은 아닌지 의구심마저 든다"고 설명했다.


이어 "종묘는 특정 기관이 독점적으로 판단하고 사유화할 수 있는 대상이 아니다"라며 "서울시민 모두가 누리는 공동의 문화유산이며 그 가치를 둘러싼 논쟁 역시 시민 앞에서 투명하게 검증돼야 한다"고 덧붙였다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다] 한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

'국민치약 2080'이 중국산?…금지성분 검출 6종 회수

도망가는 억만장자들 비웃는 224조원의 남자

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기