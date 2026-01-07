리츠협회-한양사이버대 맞손…리츠업 재직자 교육비 최대 50% 감면

한국리츠협회가 한양사이버대와 업무협약을 맺고 리츠(REITs) 업계 재직자의 학위 취득을 지원한다.

리츠협회는 한양사이버대와 산업체 위탁교육을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 산학 협력을 강화해 리츠 업계 종사자들의 실무 역량을 키우고 체계적인 교육 환경을 제공하기 위해 추진됐다.

협약에 따르면 협회와 회원사 임직원이 한양사이버대에 입학할 경우 전형료가 면제된다. 학부 과정은 등록금의 50%, 대학원 과정은 30%를 감면받는다. 대학원은 입학금도 면제된다. 양 기관은 리츠 관련 실무·제도·정책 교육과정을 공동 운영하고, 재직자의 평생학습 기회를 넓히는 데 협력하기로 했다.

이번 협력을 통해 길러진 인재들은 리츠의 안정적인 운용과 시장 발전에 기여할 것으로 보인다. 협회는 전문 인력을 체계적으로 확보함으로써 리츠 산업 전반의 경쟁력을 높이고 시장 신뢰를 쌓아갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

정병윤 리츠협회장은 "이번 협약은 리츠 산업의 지속가능한 성장을 위한 인적 기반을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "회원사 임직원의 역량 제고를 통해 리츠 시장의 질적 성장을 도모하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



