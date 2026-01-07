굴뚝에서 '알고리즘'으로… 울산시, CES 2026 참가

6∼9일, 지역 중소기업 7개사와 울산관 운영



첨단 기술 전시 통해 글로벌 진출 발판 마련

산업수도의 이름으로 불리던 울산이 세계 최대 IT 전시회 CES 2026무대에 선다.

울산시는 한국무역협회 울산지역본부와 함께 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2026'에 참가해 울산관을 운영한다.

이 전시회는 미국 소비재기술협회(CTA)가 주관하는 세계 최대 규모의 정보통신기술(ICT)·가전 전시회로, 매년 전 세계 주요 기업과 구매자들이 대거 참여해 미래 산업과 신기술 흐름을 공유하는 대표적인 글로벌 전시회다.

울산시는 이번 전시회에 미국 소비재기술협회(CTA) 참가 승인을 받은 지역 중소기업 7개 사와 함께 울산관 홍보관을 운영한다.

홍보관은 글로벌 파빌리온(Global Pavilion) 내에 위치하며, 인공지능(AI)과 드론, 산업용 소프트웨어 등 울산 기업들이 보유한 다양한 기술과 제품을 소개할 계획이다.

이번 울산관에는 △엘바 △엔소프트 △스피랩 △세호마린솔루션즈 △이엠코어텍 △이에스피 △포엑스 등 7개 기업이 참가한다.

이들 기업은 인공지능(AI) 기반 영상 콘텐츠와 인공지능(AI) 지능형공장(스마트팩토리) 해결책(솔루션)을 비롯해, 드론·로봇용 엣지 소프트웨어, 해양 정화 드론, 능동형 전자파(EMI) 필터 IC·모듈, 재난 대피지원 시스템, 사물인터넷(IoT) 기반 방폭 자원공유(클라우드) 소프트웨어 등을 선보일 예정이다.

시는 울산관 참가기업을 대상으로 전시 공간 조성, 전시품 운송, 통역 지원 등 전시회 참가 전반을 지원한다. 또 해외 바이어와의 상담과 네트워크 구축을 통해 실질적인 수출 성과로 이어질 수 있도록 뒷받침할 방침이다.

울산시 관계자는 "CES 2026 울산관 운영은 지역 기업의 기술 경쟁력을 세계 시장에 알릴 좋은 기회"라며 "앞으로도 글로벌 전시회 참가를 포함한 다양한 맞춤형 수출 지원을 통해 지역 기업의 해외 진출을 지속적으로 지원하겠다"라고 말했다.





