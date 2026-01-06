서울 아파트 시가총액 1832조원…역대 최고[부동산AtoZ]

1년 전보다 12.8% 증가

작년 말 기준 서울 아파트 시가총액이 1832조원을 돌파하며 역대 최고치를 경신했다.

남산에서 바라본 서울시내 아파트 단지.

6일 부동산R114 조사에 따르면 지난해 12월25일 기준 서울 아파트 시가총액은 1832조3154억원으로 집계됐다.

2024년 12월(1624조6959억원)과 비교하면 1년 새 207조6195억원(12.8%) 늘었다.

강남권과 마용성(마포·용산·성동) 등 '한강벨트'(한강과 인접한 지역)를 중심으로 아파트값이 크게 오르면서 시가총액도 크게 뛰었다.

서울 자치구별로는 강남구(331조4293억원), 송파구(236조1034억원), 서초구(222조1736억원), 양천구(97조4448억원), 강동구(86조7928억원), 성동구(82조5934억원) 등의 순으로 시가총액이 컸다.

서울 아파트 시가총액은 매매 가능한 약 170만 가구의 시세를 합산한 수치다.





