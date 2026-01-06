본문 바로가기
서울 아파트 시가총액 1832조원…역대 최고[부동산AtoZ]

한진주기자

입력2026.01.06 18:56

1년 전보다 12.8% 증가

작년 말 기준 서울 아파트 시가총액이 1832조원을 돌파하며 역대 최고치를 경신했다.


남산에서 바라본 서울시내 아파트 단지. 연합뉴스

남산에서 바라본 서울시내 아파트 단지. 연합뉴스

6일 부동산R114 조사에 따르면 지난해 12월25일 기준 서울 아파트 시가총액은 1832조3154억원으로 집계됐다.

2024년 12월(1624조6959억원)과 비교하면 1년 새 207조6195억원(12.8%) 늘었다.


강남권과 마용성(마포·용산·성동) 등 '한강벨트'(한강과 인접한 지역)를 중심으로 아파트값이 크게 오르면서 시가총액도 크게 뛰었다.


서울 자치구별로는 강남구(331조4293억원), 송파구(236조1034억원), 서초구(222조1736억원), 양천구(97조4448억원), 강동구(86조7928억원), 성동구(82조5934억원) 등의 순으로 시가총액이 컸다.

서울 아파트 시가총액은 매매 가능한 약 170만 가구의 시세를 합산한 수치다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
