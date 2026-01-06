[포토] 공공데이터전략위원회 참석하는 윤호중 장관

윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)과 문명재 공동위원장이 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 공공데이터전략위원회에 참석하고 있다.







