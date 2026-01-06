본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

GS건설, 공정거래 자율준수 활동 우수 조직 시상

이정윤기자

입력2026.01.06 14:03

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
6일 GS건설 본사에서 진행된 공정거래 자율준수 최우수조직 포상 시상식에서 허윤홍 GS건설 대표(왼쪽에서 두번째)와 수상자가 기념촬영을 하고 있다. GS건설

6일 GS건설 본사에서 진행된 공정거래 자율준수 최우수조직 포상 시상식에서 허윤홍 GS건설 대표(왼쪽에서 두번째)와 수상자가 기념촬영을 하고 있다. GS건설

AD
원본보기 아이콘

GS건설은 조직별 공정거래 자율준수 활동을 평가해 최우수조직 및 우수조직에 시상했다고 6일 밝혔다.


지난해 공정거래자율준수 프로그램(CP) 교육 참여, 자율준수 편람 활용, 공정거래 관련 법규 준수 등에 대해 본사 및 국내 현장을 대상으로 점검 및 평가해 선발했다. 이번 시상식은 공정거래 자율준수 문화를 정착해 임직원 스스로 실천하는 문화를 만들기 위해 마련됐다.

GS건설은 2021년 CP 도입을 선포하고 전담부서를 신설해 공정거래 관련 법규 준수를 위해 자발적으로 노력해 왔다. GS건설은 2025년 CP 운영에 대한 평가에서 3년 연속 우수(AA)등급을 획득하며, 같은 해 12월19일 공정거래위원회가 주최하는 CP 포럼에서 등급평가증을 수여 받았다.


GS건설 관계자는 "앞으로도 CP를 더욱 고도화해 하도급뿐 아니라 안전, 품질 등 건설 현장에서 발생할 수 있는 리스크 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다

마두로 체포에 풀 베팅…5.7억원 수익 낸 사람 누구?

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"인생샷 나왔다" 대통령 셀카의 '그 폰'…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기