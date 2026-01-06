본문 바로가기
겨울 깨운 '첫 종소리'… 올해 청송군 농산물산지공판장 초매식 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.06 13:27

빨간 보석의 행진 시작, 청송사과 2026년 첫 경매 소리가 청송에서 울렸다.

2026년 청송군 농산물산지공판장 초매식. 청송군 제공

2026년 청송군 농산물산지공판장 초매식. 청송군 제공

경북 청송군(군수 윤경희)은 지난 5일 병오년 새해를 맞아 지역 경제의 핵심 산업인 사과 산업의 활력을 기원하고 농산물 유통 활성화를 다짐하는 '2026년 청송군 농산물공판장 초매식'을 개최했다.


이날 행사에는 윤경희 청송군수를 비롯해 심상휴 군의회 의장과 도·군의원, 관내 기관장, 농업인, 중도매인 등 100여명이 참석해, 한 해의 풍년과 시장의 안녕을 기원했으며, 경매사의 힘찬 타종과 함께 새해 첫 경매가 시작됐다.

이번 초매식에서는 2025년산 만생종 후지(富士) 사과 6479상자(20㎏ 기준)에 대한 경매가 진행됐으며, 상자당 평균 가격은 9만 8295원, 최고 낙찰가는 40만 5000원을 기록하며 활기찬 출발을 알렸다.


청송군 농산물공판장은 지난 2019년 11월 개장 이후 지역 농산물 유통의 거점 역할을 수행해 오고 있으며, 특히 만생종 후지 사과의 평균 시세가 전년 대비 높은 가격대를 형성하며 상승세를 보이고 있어 생산 농가의 실질적인 소득 증대에 대한 기대감도 높아지고 있다.


군 관계자는 "기후 변화 등 어려운 여건 속에서도 고품질 사과 생산과 원활한 유통을 위해 헌신해주신 농업인과 유통 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 청송사과의 브랜드 경쟁력을 강화하고 유통 환경을 지속적으로 개선해 농가 소득이 실질적으로 증대될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

청송군 농산물산지공판장 초매식.

청송군 농산물산지공판장 초매식.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
