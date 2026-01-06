본문 바로가기
금융

농협은행, 소형 골드바 판매 재개

오규민기자

입력2026.01.06 13:21

신한은행도 19일부터 가능

NH농협은행이 수급을 제때 받지 못해 판매를 중단했던 소형 골드바 판매를 재개했다.


6일 금융권에 따르면 농협은행은 지난 2일부터 3.75g(1돈), 10g, 37.5g, 187.5g, 375g 등 소형 골드바를 다시 판매하기 시작했다. 공급사인 한국금거래소 등의 물량 부족으로 지난해 10월부터 100g과 1kg 단위로만 골드바를 판매해왔다.

다른 시중은행들도 새해를 맞아 소형 골드바 판매를 다시 할 것으로 보인다. 신한은행은 오는 19일부터 10g, 100g, 1kg 단위 골드바 판매를 재개한다. 국민·하나·우리은행의 경우 골드바 수급에 따라 1분기 중 판매를 재개할 것으로 예상된다.


금값 상승세가 이어지면서 골드바 구매 경쟁이 치열할 것으로 보인다. 이날 국제 금값은 트로이온스당 4400달러로, 지난해 6월 말(약 3300달러) 이후 1100달러 상승했다.

농협은행, 소형 골드바 판매 재개
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
