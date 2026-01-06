본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경남대 김태민 교수, 제2대 한국경호학연구학회 회장 선임

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.06 12:30

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1월부터 2년간 임기, 경호학 연구
산학 연계 학술 활동 이끌 계획

김태민 경남대학교 경호보안학과 교수가 최근 '제2대 한국경호학연구학회' 회장으로 선임됐다.

한국경호학연구학회 학술대회 단체사진.

한국경호학연구학회 학술대회 단체사진.

AD
원본보기 아이콘

김 교수는 지난 12월 19일 국립목포해양대학교에서 열린 2025년 공동학술대회 및 한국경호학연구학회 정기총회에서 차기 회장으로 공식 추대됐다.


한국경호학연구학회는 2024년 창립된 학술단체로, 경호학의 이론과 실제를 융합한 연구를 통해 학문 발전과 산업 현장 적용을 동시에 도모하는 것을 목표로 하고 있다. 학계 연구자와 산업계 전문가들이 참여해 경호·보안 분야의 학술적 기반을 확장해 나가고 있다.

회장으로 선임된 김태민 교수는 2026년 1월부터 2027년 12월까지 2년간 학회장직을 수행하며, 경호학 연구 활성화와 학술 교류 확대, 산학 연계 연구 기반 강화 등을 이끌 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

앞자리부터 바뀌었다 "이제 커피도 사치인가"…체감물가 직격탄 앞자리부터 바뀌었다 "이제 커피도 사치인가"…체... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

韓中정상 '인생샷' 찍었다는 그 폰 써보니

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기