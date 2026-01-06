경남대 김태민 교수, 제2대 한국경호학연구학회 회장 선임

1월부터 2년간 임기, 경호학 연구

산학 연계 학술 활동 이끌 계획



김태민 경남대학교 경호보안학과 교수가 최근 '제2대 한국경호학연구학회' 회장으로 선임됐다.

한국경호학연구학회 학술대회 단체사진. AD 원본보기 아이콘

김 교수는 지난 12월 19일 국립목포해양대학교에서 열린 2025년 공동학술대회 및 한국경호학연구학회 정기총회에서 차기 회장으로 공식 추대됐다.

한국경호학연구학회는 2024년 창립된 학술단체로, 경호학의 이론과 실제를 융합한 연구를 통해 학문 발전과 산업 현장 적용을 동시에 도모하는 것을 목표로 하고 있다. 학계 연구자와 산업계 전문가들이 참여해 경호·보안 분야의 학술적 기반을 확장해 나가고 있다.

회장으로 선임된 김태민 교수는 2026년 1월부터 2027년 12월까지 2년간 학회장직을 수행하며, 경호학 연구 활성화와 학술 교류 확대, 산학 연계 연구 기반 강화 등을 이끌 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>