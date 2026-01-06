본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

불길 앞의 헌신에 답하다… BN그룹, 소방공무원 복지 기여 공로 감사장 수상

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.06 12:22

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산불꽃축제 초청 행사, 순직자 가족 위로… 지역 상생 실천

부산 향토기업 BN그룹이 지역 사회 안전을 위해 헌신하는 소방공무원들의 복지 증진에 기여한 공로를 인정받았다.


BN그룹은 지난 5일 '2025 부산불꽃축제 소방공무원과 순직자 가족 초청 행사'를 진행한 공로로 부산소방재난본부(본부장 김조일)로부터 감사장을 받았다고 전했다.

왼쪽부터 BN그룹 최한기 홍보팀장, 부산소방재난본부 예석민 계장, 김조일 본부장, BN그룹 조우현 사장, 정승문 상무. BN그룹 제공

왼쪽부터 BN그룹 최한기 홍보팀장, 부산소방재난본부 예석민 계장, 김조일 본부장, BN그룹 조우현 사장, 정승문 상무. BN그룹 제공

AD
원본보기 아이콘

감사장 전달식은 부산소방재난본부에서 열려, 지난해 부산불꽃축제 당시 BN그룹이 소방공무원과 순직자 가족들을 초청해 일상의 위로와 휴식의 시간을 제공한 데 대한 감사의 뜻으로 마련됐다.

이날 행사에는 김조일 부산소방재난본부장과 조우현 BN그룹 사장을 비롯해 양측 주요 관계자들이 참석했다.


조우현 BN그룹 사장은 "시민의 생명과 안전을 지키기 위해 밤낮없이 헌신하는 소방공무원들에게 작은 힘이나마 보탤 수 있어 뜻깊다"며 "지역사회를 든든하게 지켜주는 분들을 위한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.


BN그룹은 조선기자재, 관광, 물류, 주류 등 13개 계열사를 보유한 부산 기반의 대표 중견기업이다. 지역 문화행사 후원은 물론 교육·복지 사각지대 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역 상생과 사회적 책임을 실천하고 있다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

앞자리부터 바뀌었다 "이제 커피도 사치인가"…체감물가 직격탄 앞자리부터 바뀌었다 "이제 커피도 사치인가"…체... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

韓中정상 '인생샷' 찍었다는 그 폰 써보니

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기