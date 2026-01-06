불길 앞의 헌신에 답하다… BN그룹, 소방공무원 복지 기여 공로 감사장 수상

부산불꽃축제 초청 행사, 순직자 가족 위로… 지역 상생 실천

부산 향토기업 BN그룹이 지역 사회 안전을 위해 헌신하는 소방공무원들의 복지 증진에 기여한 공로를 인정받았다.

BN그룹은 지난 5일 '2025 부산불꽃축제 소방공무원과 순직자 가족 초청 행사'를 진행한 공로로 부산소방재난본부(본부장 김조일)로부터 감사장을 받았다고 전했다.

왼쪽부터 BN그룹 최한기 홍보팀장, 부산소방재난본부 예석민 계장, 김조일 본부장, BN그룹 조우현 사장, 정승문 상무. BN그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

감사장 전달식은 부산소방재난본부에서 열려, 지난해 부산불꽃축제 당시 BN그룹이 소방공무원과 순직자 가족들을 초청해 일상의 위로와 휴식의 시간을 제공한 데 대한 감사의 뜻으로 마련됐다.

이날 행사에는 김조일 부산소방재난본부장과 조우현 BN그룹 사장을 비롯해 양측 주요 관계자들이 참석했다.

조우현 BN그룹 사장은 "시민의 생명과 안전을 지키기 위해 밤낮없이 헌신하는 소방공무원들에게 작은 힘이나마 보탤 수 있어 뜻깊다"며 "지역사회를 든든하게 지켜주는 분들을 위한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

BN그룹은 조선기자재, 관광, 물류, 주류 등 13개 계열사를 보유한 부산 기반의 대표 중견기업이다. 지역 문화행사 후원은 물론 교육·복지 사각지대 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역 상생과 사회적 책임을 실천하고 있다.





