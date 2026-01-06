서울시, 공시지가 균형성 실태조사 실시

불균형 해소 위한 권역·용도별 실태조사 실시



서울시는 올해 공시지가 권역·용도별 균형성 실태조사를 실시한다고 6일 밝혔다. 지역이나 용도에 따른 가격 수준을 점검해 참고자료로 제공하기 위해서다.

조사 분석 결과는 공시지가 조사·산정 과정의 참고 자료로 활용할 수 있도록 자치구 담당자와 관할 감정평가사에게 제공된다.

지난해에는 전문기관 용역을 통해 자동가치산정모형(AVM, Automated Valuation Model)을 활용한 시장가치 추정 결과를 분석했다. 이를 통해 25개 자치구의 법정동과 국가기초구역 단위 공시지가 가격 수준과 균형성을 보다 객관적으로 확인했다.

시는 '공시가격 검증지원시스템'도 자체 구축해 △사전분석(토지 특성·변동률 등) △시장분석(권역·용도별 가격 균형성) △민원현황(의견제출·이의신청) 등 공시지가 균형성 분석 결과를 관리하고 있다.

해당 시스템은 GIS(공간정보시스템) 기반 분석 기능을 통해 공시 업무 담당자가 데이터에 기반한 공시지가를 종합적으로 검토할 수 있도록 지원하고 있다.

GIS(공간정보시스템)는 데이터를 지도 위에 시각화해 제공하는 분석 도구로, 인접 필지와의 가격 수준 및 균형성 등을 한눈에 비교·분석할 수 있다.

시는 앞으로도 실태조사와 조사·산정 지원을 지속적으로 추진하고, 향후 '시·도 공시가격 검증지원센터' 도입에 대비해 자체 검증 역량을 단계적으로 강화해 나갈 계획이다.

앞서 국토교통부는 지난해 10월 전국 9개 시·도와 함께 부동산 공시제도 개선을 위한 '공시가격 검증지원센터 추진 업무협약'을 체결했다. 지자체 참여를 통한 공시가격의 신뢰성·정확성을 높이겠다는 방침이다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "공시지가는 보유세와 기초생활보장 등 시민 생활에 매우 밀접하다"며 "서울시는 공적 기준가격인 공시지가의 균형성과 신뢰도를 높이기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>