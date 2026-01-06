행복청, '대통령 세종집무실 건립' 전담조직 신설

'대통령세종집무실건립단' 현판제막식

"실질적인 행정수도 세종 완성에 총력"

강주엽 행정중심복합도시건설청장(오른쪽)이 6일 '대통령세종집무실건립단' 신설 현판제막식에서 당부말씀을 하고 있다. 행정중심복합도시건설청 AD 원본보기 아이콘

행정중심복합도시건설청(행복청)이 대통령 세종집무실 건립을 전담할 '대통령세종집무실건립단'을 신설하고 6일 현판제막식을 개최했다고 밝혔다.

대통령세종집무실건립단은 대통령집무실과, 국가상징구역조성팀, 소통협력팀 등 3개 부서로 구성됐다. 설계·사업관리·대외협력 기능을 통합 수행한다. 국회세종의사당 건립 지원 업무도 맡는다.

행복청은 지난해 12월 확정된 국가상징구역 마스터플랜에 맞춰 대통령 세종집무실 건축 설계공모를 진행하고, 기본설계와 부지 매입을 추진한다.

집무실 인근 부지조성공사도 우선 착공할 방침이다. 국회 세종의사당은 국회 사무처와 협력해 설계공모와 도시계획 변경을 지원한다. 이와 함께 국가상징구역 내 시민 공간 조성 방안을 마련한다.

강주엽 행복청장(오른쪽에서 세 번째)이 6일 '대통령세종집무실건립단' 신설 현판제막식에서 청 관계자들과 줄을 당겨 현판을 공개하고 있다. 행복청 원본보기 아이콘

강주엽 행복청장은 "대통령 세종집무실은 실질적인 행정수도 완성을 상징하는 핵심 공간"이라고 말했다.

강 청장은 이어 "대통령세종집무실건립단을 중심으로 설계공모부터 후속 절차, 관계기관 협업까지 전 과정을 체계적으로 관리할 것"이라며 "국가상징구역과 조화를 이루는 품격 있는 국정운영 공간을 차질 없이 준비하겠다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



