김윤덕 국토장관, 美에너지부 면담 "인프라 협력 동반자로"

한미 공동사업 '인디애나 플랜트' 착공기념식 참석

국토교통부는 김윤덕 장관이 5일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C에서 제임스 댄리 에너지부 부장관과 만나 양국 공동 인프라 프로젝트 확대와 정책금융 협력 방안을 논의했다고 6일 밝혔다. 이번 면담은 한미 공동 프로젝트인 인디애나주 블루 암모니아 플랜트 착공을 계기로 성사됐다.

댄리 부장관은 이번 블루 암모니아 플랜트 사업을 "양국 간 유의미한 협력 프로젝트"라고 강조하면서 탄산칼륨·리튬 플랜트 등 추가 협력 가능 사업도 소개하며 협력 확대를 제안했다.

김 장관은 우리 해외건설 경쟁력을 소개하며 "이번 사업은 국토부 PIS펀드와 미 정책금융이 결합한 대표적인 협력 프로젝트"라고 말했다. 그는 이어 "한미 공동 프로젝트를 통해 양국 협력이 더욱 굳건한 동반자 관계로 발전하길 기대한다"고 했다.

면담 직후 김 장관은 같은 날 오후 블루 암모니아 플랜트 착공 기념행사에 참석해 "한미 양국 기업들이 함께 추진하는 이번 사업의 착공을 진심으로 축하한다"며 "양국 건설 협력의 새로운 전환점이 되길 바란다"고 했다.

이번 사업은 인디애나주에 연간 약 50만t 규모 암모니아 생산 플랜트를 구축하는 프로젝트로, 국토부 PIS펀드 830억원과 미 정책금융 15억달러가 투입된다. 삼성E&A는 설계·조달을 수주했다. 행사에는 댄리 부장관을 비롯해 짐 뱅크스 인디애나주 연방의원, 강경화 주미한국대사 등이 참석했다.





