“성과는 함께 나눈다”… 한화오션-협력사, 원·하청 격차 해소·상생협력 약속

원청은 끌어주고 하청은 밀어준다.

한화오션과 한화오션 사내 협력회사협의회가 5일 '원·하청 상생협력 선포식'을 갖고 긴밀하게 협조, 소통하며 함께 발전을 이뤄나가기로 약속했다.

회사의 경영성과를 원·하청 간 격차 없이 공유하고, 안전한 사업장을 만드는 데 힘을 모아 지속가능한 성과에 기여하는 상생협력 기반을 다지기로 한 것이다.

5일 서울 한화오션에서 '한화오션 원·하청 상생협력 선포식'이 열렸다 (왼쪽부터) 김유철 한화오션지회장, 김경수 지방시대위원장, 김성구 한화오션 사내협력회사협의회 회장, 김민석 국무총리, 김희철 한화오션 대표이사, 강인석 거제통영고성 조선하청지회장, 권창준 고용노동부 차관.

이날 서울 중구 한화오션 서울사무소에서 열린 선포식에는 김민석 국무총리와 김경수 지방시대위원장, 권창준 고용노동부 차관이 동참해 한화오션 원·하청 간 상생 노력을 축하하고 격려했다.

한화오션에선 김희철 대표이사와 사내 협력회사협의회 김성구 회장이 참석했고, 김유철 한화오션 지회장과 강인석 거제·통영·고성 조선하청 지회장도 함께해 노사 화합을 다짐했다.

김민석 국무총리는 축사를 통해 "한화오션이 협력사 임금 체불 방지 제도를 도입하고 협력사 노동자들을 상대로 한 손해배상 청구 소송을 취하한 점에 대해서 깊이 감사드리고 의미 있게 평가한다"라며 "오늘 한화오션과 협력사가 보여준 상생 협력의 실천이 모든 산업에서 신뢰를 쌓고 미래로 나아가는 이정표가 되기를 기대한다"라고 말했다.

김 총리는 또 "이재명 대통령께서는 고용노동부 업무보고에서 한화오션이 협력사 근로자들께 원청과 같은 비율의 성과급을 지급하기로 한 결정을 높게 평가하셨다"며 "정부는 상생이 경쟁력의 토대가 되는 산업 생태계를 만들고자 하고 있다"고 말했다.

김경수 지방시대위원장은 인사말에서 "경남지역 대표 기업 한화오션이 지역에 여러 가지 역할을 하고 있는 점에 굉장히 감사하다"며 "오늘을 계기로 (한화오션의 원하청 간 상생협력 노력이) 지역을 떠났던 수많은 조선 숙련공이 다시 돌아올 수 있는 계기가 되지 않을까 생각한다"고 강조했다.

앞서 지난해 12월 한화오션은 협력사에 대한 성과급 지급률을 원청 직원과 동일하게 적용한다고 발표해 조선업계에 새로운 상생모델을 제시했다. 이날 상생협력 선포식은 이에 대한 후속 조치다. 동일한 성과급 지급률 적용은 실질적 임금 상승효과로 이어져 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 예상된다. 또 내국인 숙련공 육성과 채용도 활발해질 전망이다.

김 위원장은 "상생협력 선포식을 위해 애를 많이 써주신 한화오션과 협력사·한화오션 지회, 거통고조선하청지회 분들께 축하와 감사를 드린다"고 말했다.

이날 한화오션과 사내 협력사가 함께 서명한 협약서에는 "회사는 경영성과를 원·하청 차별 없이 함께 공유해 회사와 협력사 직원 간 보상 격차를 해소함으로써 협력사 직원들의 실질적인 근로조건이 개선될 수 있도록 노력한다"는 내용이 담겼다.

또 협약서에는 "회사와 협력사는 무재해 사업장 구축을 최우선과제로 상정한다"는 내용과 "협력사는 회사의 지속가능한 발전이 동반 성장의 필수적인 전제임을 깊이 공감하고 생산성 향상과 안정적 공정관리를 위한 정책에 적극 동참한다"는 내용이 포함됐다.

선포식에서 김희철 한화오션 대표는 "한화오션과 협력사는 하나의 가치사슬로 이어진 공동체"라며 "한화오션은 협력사를 동반자로 존중하며 원·하청이 함께 성장하는 구조 속에서 대한민국 제조업의 새로운 경쟁력을 만들어 갈 것"이라고 약속하며 "원·하청 상생이 제조 경쟁력을 함께 만들어가는 핵심 가치"라고 강조했다.

한화오션은 2023년 출범 이후 협력사에 대한 단가 인상률을 연평균 5%씩 인상하며 협력사들의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있다.

해당 단가 인상률은 조선업계 경쟁사 대비 높은 수준이다. 또 한화오션은 출범 이후 현재까지 목표 달성인센티브로 1873억원을 지급하는 등 협력사와의 상생을 위한 노력을 이어오고 있다.





