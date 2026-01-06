동원개발, 민간공원 특례사업 ‘더파크 비스타동원’ 선봬

동원개발이 서부산 최초 민간공원 특례사업을 통해 '더파크 비스타동원'을 선보인다.

'더파크 비스타동원'은 지하 5층~지상 25층, 10개동, 총 852가구 규모다. 전 가구가 실수요자들의 선호도 높은 전용면적 84㎡로 구성된 점이 특징이며, 전용면적 84T㎡는 오픈형 테라스 특화설계가 적용돼 탁 트인 조망과 사상공원의 자연을 한층 가까이 누릴 수 있다.

단지 바로 옆에 위치한 사상공원은 부산시와 공동으로 조성하는 공원사업의 일환으로, 부지면적이 62만3118㎡(약 18만7000평)에 달한다. 이는 축구장 약 90개에 해당하는 규모이며, 자연과 교감하는 '풍경누리', 자연재생공간 '활력누리', 자연문화공간 '무지개누리' 등 세 가지 테마로 구성될 예정이다.

부산시와 민간이 대규모 자금을 투입하면서 조성 계획이 본격 추진되고 있으며, 공원 내에는 숲체험교육관과, 반려동물 놀이터, 산책로 등 다양한 시설이 조성될 예정이다. 이처럼 사상공원은 단순 녹지 공간을 넘어 문화와 휴식, 체험이 어우러진 복합공간으로 조성돼 입주민들에게 차별화된 주거 경험을 제공할 전망이다.

'더파크 비스타동원'은 백양산을 등지고 낙동강을 바라보는 배산임수형 입지도 갖췄다. 도보 거리에 부산 2호선 감전역이 위치하며, 부산 2호선·부산김해경전철·경부선 이용이 가능한 사상역과 부산서부버스터미널, 김해국제공항도 인접해 있다.

단지 주변으로 부전~마산 복선전철(예정), 사상~해운대 지하고속도로(예정), 사상~하단 도시철도(예정), 북부산 세무서~백양로간 도로(예정), 엄궁대교(예정), 대저대교(예정) 등 광역 교통망 개발도 활발히 진행 중으로 향후 교통환경은 더욱 좋아질 것으로 보인다.

부산시가 올해 1월 착공한 '괘내마을~사상공원 보행환경 개선사업'도 주목할 만하다. 2026년 준공 예정인 이 사업은 공중 보행로와 전용 육교, 엘리베이터 등을 설치해 단지에서 도시철도 사상역, 부산서부버스터미널, 부전~마산 복선전철(예정)까지 접근성을 크게 향상시킬 전망이다.

교육환경으로는 감전초, 주감중이 인근에 위치한다. 아울러 반경 2km 내 홈플러스, 이마트, 메가박스 등 사상역 상권과 사상구청, 부산보훈병원, 좋은삼선병원 등 다양한 생활 편의시설이 위치해 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>