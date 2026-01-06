퇴근 후 노래·연주를 단지 안에서…15억 투입한 '6성급 뮤직룸' 등장

신검단 로열파크씨티Ⅱ에 마련

프리미엄 리조트 라이프 구현

"건강한 쉼과 일상 힐링 선사"

인천 '신검단 로열파크씨티Ⅱ' 로열뮤직룸. DK아시아 AD 원본보기 아이콘

국내 3대 시행사인 DK아시아가 아파트 커뮤니티 범위를 호텔급 문화공간으로 확장하며 주거 시설의 격을 높이고 나섰다.

DK아시아는 인천 '신검단 로열파크씨티Ⅱ' 단지 내에 15억원 규모 음악·연주·노래 전용 커뮤니티 공간인 '로열 뮤직룸'과 '연주실'을 열었다고 6일 밝혔다. 개별 노래방 6개와 그랜드 피아노를 갖춘 연주실 1개로 구성됐다.

DK아시아는 "고급 마감재를 적용했고 전문 음향 시설도 갖췄다"며 "지난달 24일 공식 오픈한 이후 가족 단위 이용객은 물론 청소년과 이웃 간 교류가 자연스럽게 이뤄지는 커뮤니티 공간으로 빠르게 자리 잡고 있다"고 했다.

시설은 상업시설 지하에 배치해 소음 문제를 차단했다. 수요일부터 일요일까지, 오후 1시부터 10시까지 운영한다. 이용 요금은 외부 노래방 대비 30% 저렴하게 책정했다.

신검단 로열파크씨티Ⅱ는 현재 38개의 커뮤니티 시설과 13가지 하이엔드 주거 서비스를 제공한다. 복층형 인도어 골프연습장과 이탈리아 프리미엄 피트니스 기구인 테크노짐을 갖춘 피트니스 센터를 비롯해 개봉작 감상이 가능한 시네마 라운지, 삼식(三食) 서비스, 프라이빗 요트 서비스 등이 대표적이다. 향후 호텔식 수영장과 대형 사우나도 추가로 오픈할 예정이다.

DK아시아가 조성 중인 로열파크씨티는 1단계 6305가구가 준공됐고, 2단계 1만6025가구는 토지 매입을 완료하고 인허가 절차를 밟고 있다.

조재만 DK아시아 대표는 "로열 뮤직룸과 연주실은 '경험'의 가치를 중시하는 시대에 로열파크씨티가 지향하는 프리미엄 리조트 라이프의 완성도를 높여주는 핵심 공간"이라며 "앞으로도 입주민 일상에 프리미엄 리조트 라이프 자연스럽게 스며들 수 있도록 차별화된 커뮤니티와 서비스를 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





