[내일 날씨]광주·전남 내일도 영하 6도 한파…일교차 10도 안팎 커

기온차에 건강 관리 비상

건조주의보도 당분간 지속

광주·전남 지역에 아침 기온이 잇따라 영하권으로 떨어지는 가운데 6일도 아침최저기온이 -5도 안팎으로 떨어질 것으로 예보됐다. 사진은 지난달 19일 서울 종로구 광화문네거리에서 두꺼운 외투를 입은 시민이 발걸음을 옮기고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

잇따라 광주·전남 지역의 기온이 영하권으로 떨어지는 가운데, 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크게 벌어진다.

5일 광주지방기상청에 따르면 6일 아침 최저기온은 광주와 전남 전역에서 -6도 안팎까지 낮아질 것으로 보인다. 이날 낮 최고기온은 5~9도 수준으로 일교차도 매우 클 것으로 예보됐다.

특히 대기 건조 현상도 심화되고 있다. 5일 오후 기준 여수, 광양, 순천 등 전남 동부권을 중심으로 건조주의보가 발효 중이며 그 밖의 지역도 대기가 점차 건조해진다.

해상과 해안가에도 주의보가 예고됐다. 6일 오후부터 서해남부 먼바다에는 바람이 시속 32~54km로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 높게 이는 만큼 풍랑특보가 발표될 가능성이 크다는 것이 기상청 관계자의 설명이다. 또 전남 해안가에서는 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높아지는 기간이므로 만조 시 저지대 침수 피해가 없도록 대비해야 한다.

기상청 관계자는 "큰 일교차로 인한 건강 관리와 함께 건조한 대기 속 화재 예방, 해안가 안전사고에 각별히 유의해 달라"고 밝혔다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>