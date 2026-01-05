대전평생학습관, 대전늘푸른학교 '중학과정' 신입생 모집

교육비 전액 무료



2월 13일까지 마감...오전·오후반 각 30명씩 총 60명 모집

대전평생학습관이 오는 2월 13일까지 2026년 대전늘푸른학교 중학교 학력인정 과정 신입생을 모집한다.

모집 인원은 오전·오후반 각 30명씩 총 60명으로, 만 18세 이상 초등학교 졸업자 중 중학교 학력이 없는 사람은 누구나 지원 가능하며, 3년의 교육과정을 이수하면 중학교 학력을 취득하게 된다.

교육비는 전액 무료이며, 입학 희망자는 대전평생학습관 1층 평생교육부에 직접 방문해 초등학교 졸업 관련 증명서와 함께 입학원서를 제출하면 된다.

기타 자세한 사항은 대전평생학습관 홈페이지를 참고하거나 평생교육부로 문의하면 안내받을 수 있다.

한편, 대전 유일의 중학교 학력인정 문해교육 과정을 운영하는 대전늘푸른학교는 현재 중학교 과정 6학급과 방송통신고 수업 연계 고등학교 지원과정 3학급을 운영하고 있다.

2015년 중학교 학력인정 문해교육 운영기관으로 지정된 이후 지난해 졸업생 24명을 포함해서 374명의 졸업생을 배출했다.

대전평생학습관 우창영 관장은 "배움을 향한 열망을 가지고 살아온 분들이 용기를 내어 새로운 도전에 나서길 바란다"며 "대전늘푸른학교에서 배움의 즐거움을 느끼고 오랜 꿈을 이룰 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 다 하겠다"고 말했다.





