영남

사과보다 더 달콤해… 청송군, 2026년 청송사랑화폐 15% 할인 판매

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.05 14:39

회복된 일상에 활력↑

지역경제 재도약 실현

경북 청송군(군수 윤경희)이 지역 소비 촉진의 핵심 카드로 청송사랑화폐를 다시 꺼내 들었다.


청송군은 지역경제 활성화를 이끌고 있는 '청송사랑화폐'를 오는 5일부터 시중에 유통·판매한다.

군은 2025년 대형산불로 피해를 본 소상공인의 조속한 회복과 지역경제 재도약을 위해 2026년도 청송사랑화폐를 총 600억원 규모로 발행하고, 15% 상시 할인율을 적용해 유통할 계획이다. 개인별 구매 한도는 50만원으로 적용된다.


청송사랑화폐는 600억원 소진 시까지 15% 특별할인 혜택이 제공돼 군민들의 높은 호응이 기대되며, 산불 피해로 위축된 소상공인의 경제활동 회복과 침체된 지역경제에 활력을 불어넣는 등 긍정적인 효과가 있을 것으로 전망된다.


군 관계자는 "그동안 청송사랑화폐 구매와 사용에 적극 동참해 주신 군민 여러분 덕분에 내수 경기 진작에 큰 도움이 됐다"며 "산불 피해 지역의 위축된 경제활동을 회복하고 소비를 촉진하기 위해 15% 할인율을 적용하는 만큼, 청송사랑화폐를 적극 이용해 주시기 바란다"고 말했다.

청송군은 할인율 상향에 따른 부정 유통을 방지하기 위해 지속적인 지도·단속을 실시하고, 청송사랑화폐의 투명하고 건전한 유통질서 확립에 힘쓸 방침이다.

청송사랑화폐.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
