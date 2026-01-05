본문 바로가기
농수산물도매시장 대구중앙청과·효성청과, 이웃돕기 성금 2억원 기탁

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.05 14:26

대구농수산물도매시장 법인 대구중앙청과㈜(대표 이용우, 이상윤)와 효성청과㈜(대표 김형수)는 5일 대구시청 동인청사 접견실에서 대구사회복지공동모금회를 통해 2억원(각 1억원)의 희망 나눔 성금을 전달했다.


이날 전달식에는 김정기 대구시장 권한대행, 대구중앙청과 김태형 전무이사, 효성청과 김형수 대표, 신홍식 대구사회복지공동모금회장 및 김상덕 대구농수산물유통관리공사 사장을 비롯한 주요 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

대구중앙청과 이상윤 대표(왼쪽2번째)와 김형수 효성청과 대표(오른쪽 2번째)가 이웃돕기 성금 2억원을 기탁하고 있다.

대구중앙청과 이상윤 대표(왼쪽2번째)와 김형수 효성청과 대표(오른쪽 2번째)가 이웃돕기 성금 2억원을 기탁하고 있다.

특히 이번 기부는 지난해보다 3배 이상 증액된 성금으로 경기 침체에도 불구하고 지역사회를 위한 나눔의 깊이를 더했다는 점에서 큰 의미가 있다.

대구중앙청과는 매년 성금 기부와 농산물 나눔, 연탄 나눔 등 다각적인 사회공헌활동을 전개하며, 관련 기부 내역과 사회공헌활동 현황을 체계적으로 관리해 투명한 나눔 경영을 이어가고 있다.


효성청과는 일회성 기부에 그치지 않고 지속적인 사회공헌활동을 펼쳐 왔다. 지난 추석에는 지역 어르신들을 위해 과일을 후원했으며, 지역 농가에 6000만 원 상당의 안마의자(20여대) 기부, 김장김치 지원 등 다양한 나눔 활동을 이어오고 있다.


이상윤 대구중앙청과 대표와 김형수 효성청과 대표는 "추운 겨울을 보내고 있는 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며, "앞으로도 단순한 농산물 유통을 넘어 따뜻한 온기를 전하는 상생의 파트너로서 역할을 다하겠다"고 말했다.

김상덕 대구농수산물유통관리공사 사장은 "대구농수산물도매시장 유통 여건 개선과 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력하겠다"며, "아울러 유통 종사자들의 기부 참여를 활성화할 수 있는 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
