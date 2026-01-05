노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현하겠다"(종합)

삼성전자 'AI 생활 동반자' 비전 제시

"강한 연결성, 멀티 디바이스 지능 토대로"

용석우 사장 "엔터테인먼트 동반자될 것"

김철기 부사장 '홈 컴패니언' 비전 소개

노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)이 "인공지능 생활을 위한 동반자(AI Companion)"가 되겠다며 모든 제품과 분야, 서비스에 AI를 적용하겠다는 청사진을 밝혔다.

노 사장은 4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '더 퍼스트 룩(The First Look)' 프레스 콘퍼런스에서 대표 연설에 올라 "통합된 AI 경험을 실현하고 전세계 더 많은 사람들에게 혁신의 힘을 전달하는 선두주자가 되겠다"며 이같이 밝혔다.

그는 "삼성은 매년 5억대의 기기를 출하하고 있으며 이러한 '멀티 디바이스' 연결성을 갖추고 있다"며 "우리의 광범위한 포트폴리오는 일상생활의 모든 영역에 집중돼 있다"고 덧붙였다. 그러면서 '스마트싱스(SmartThings)'와 '원 UI' 등 삼성의 강점을 통해 기기 간 연결 방식을 활용할 수 있다고도 설명했다.

특히 노 사장은 삼성전자가 개인정보 보호, 개인화, 실시간 처리가 특징인 '온디바이스'와 복잡한 연산을 수행하는 '클라우드 AI'를 결합한 특징을 갖고 있다고 밝혔다. 이는 더 높은 성능을 구현할 수 있도록 하며, '멀티 디바이스 지능'의 토대가 된다는 것이다.

노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)이 4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '더 퍼스트 룩(The First Look)' 프레스 콘퍼런스에서 발언하고 있다. 사진 박준이 기자.

또한 자체 보안 플랫폼 '삼성 녹스(Knox)'를 모든 경험의 중심에 두어 개인정보 보호와 혁신을 동시에 잡겠다는 의지를 피력했다. 그는 "우리는 개인정보 보호를 우선시하고 AI 서비스 혁신을 안전하게 보호하는 데 모든 노력을 아끼지 않을 것"이라고 했다. 그는 "모든 AI 경험이 모두를 위해, 어디에서나 열려 있다"고 강조했다.

이날 삼성전자는 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026' 개막을 앞두고 AI(인공지능)를 TV·가전·헬스 전반에 통합한 'AI 일상 동반자' 전략을 공개했다. ▲엔터테인먼트 컴패니언 ▲홈 컴패니언 ▲케어 컴패니언을 축으로 한 AI 비전과 주요 신제품·서비스를 선보였다.

용석우 삼성전자 영상디스플레이사업부장 사장이 CES 2026 '더 퍼스트룩' 프레스 컨퍼런스에서 연설을 하고 있다. 삼성전자.

용석우 영상디스플레이사업부장 사장은 TV시장 20년 연속 세계 1위의 저력을 바탕으로 한 시청 경험의 혁신을 소개했다. 그는 "AI를 통해 우리는 하드웨어의 우수성을 넘어 '비주얼 인텔리전스'로 진화하고 있으며 일상생활에서 더 풍부하고 똑똑하며 개인화된 경험을 제공하고 있다"며 "삼성은 진정한 엔터테인먼트 동반자로서 다음 장을 이끌어갈 것"이라고 밝혔다.

용 사장은 "향후 20년은 단순한 화질의 영역을 훨씬 뛰어넘을 것"이라며 올해 신제품인 '130형 마이크로 RGB(적·녹·청) TV'를 소개했다. 그는 "시장에서 가장 높은 픽셀 품질을 갖춘 세계 최초의 마이크로 RGB 제품"이라며 "TV에서 구현 가능한 가장 순수하고 밝은 색상을 제공한다"고 설명했다.

2026년형 삼성 TV 전 라인업에는 차세대 HDR(높은 명암비) 표준 'HDR10+ 어드밴스드'와 구글과 공동 개발한 3차원 음향 기술 '이클립사 오디오(Eclipsa Audio)'가 적용된다. '큐 심포니(Q-Symphony)' 기능도 하만 오디오 전 브랜드로 확대된다.

이밖에도 제로 갭 벽걸이 마운트를 적용한 OLED(유기발광다이오드) TV 신제품과 디자이너 협업 와이파이 스피커 '뮤직 스튜디오'도 선보였다. 자체 TV 운영체제(OS) '타이젠 OS'는 7년간 업그레이드를 지원한다.

김철기 삼성전자 생활가전(DA)사업부장 부사장이 CES 2026 '더 퍼스트룩' 프레스 컨퍼런스에서 연설을 하고 있다. 삼성전자.

이어 삼성전자는 '집안일 해방'을 목표로 한 '홈 컴패니언(Home Companion)' 비전도 제시했다. 김철기 생활가전(DA)사업부장 부사장은 "홈 컴패니언은 사용자를 이해하고 항상 곁에서 도울 준비가 돼 있으며 오랫동안 믿고 사용할 수 있어야 한다"며 세 가지 핵심 전략으로 ▲광범위한 연결 생태계 ▲최적화된 지능 ▲지속적인 신뢰성을 언급했다.

2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고에는 구글의 최신 AI 모델 '제미나이(Gemini)'가 탑재돼 식재료 인식과 관리 기능이 강화된다. 레시피 추천, 영상 기반 레시피 변환, 식생활 리포트 등 식생활 관리 기능도 추가된다. '비스포크 AI 에어드레서', '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기, '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기 등도 AI 기반 통합 가전 관리 경험을 강화했다. 삼성전자는 스마트싱스를 활용해 누수 등 주택 위험을 사전에 감지하고 보험 혜택까지 연계하는 '홈 케어 서비스'도 확대할 계획이다.

삼성전자는 모바일·TV·가전을 아우르는 AI 기반 '지능형 케어' 전략도 공개했다. 삼성 헬스는 수면·영양·활동 데이터를 분석해 건강 관리 코칭을 제공하고, 이상 징후 감지 시 '젤스(Xealth)' 플랫폼과 연동해 의료 상담을 지원한다. 또 수면 기록, 보행 속도, 손가락 움직임 등 생체 신호를 분석해 인지 능력 저하를 감지하는 뇌 건강 기술도 처음 공개했으며, 현재 임상 검토를 진행 중이다.

노 대표는 "삼성의 모든 제품과 서비스, AI 혁신은 사용자의 일상을 더욱 가치 있게 만드는 데 목적이 있다"며 "책임 있는 윤리 기준을 바탕으로 '일상의 진정한 AI 동반자'로 자리매김하겠다"고 말했다. 이번 '더 퍼스트 룩'에서 공개된 제품과 서비스는 5~7일 미국 라스베이거스 윈 호텔에 마련된 삼성전자 전시관에서 전시된다.





미국(라스베이거스)=박준이 기자 giver@asiae.co.kr



