트럼프 "우리가 베네수엘라 맡고 있어…처신 잘못하면 2차 공격"

베네수 국가재건이 먼저

콜롬비아, 오래 못 가…쿠바 무너질 것

그린란드 필요성 재차 강조

도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 백악관으로 돌아오는 에어포스원에서 미국이 베네수엘라를 통치하고 있다고 밝혔다. 또 베네수엘라를 향해선 제대로 처신하지 않을 경우 2차 공격에 나설 수 있다고 경고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착한 대통령 전용기(에어포스원)에서 내려 손을 흔들고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 작년 연말부터 체류해온 플로리다주에서 워싱턴D.C.로 돌아오는 전용기안에서 기자들과 만나 누가 베네수엘라의 국정을 책임지고 있냐는 질문에 "내가 답하겠지만 매우 논란이 커질 것"이라면서 "우리가 담당하고 있다(We are in charge)"고 답했다.

트럼프 대통령은 베네수엘라 대통령 권한대행직을 수행하는 델시 로드리게스 부통령과 대화했냐는 질문에 "아니다"면서도 "그녀가 협조하고 있다"고 말했다.

그는 베네수엘라 수도 카라카스에 대사관을 다시 열겠냐는 질문에는 "생각하고 있다. 그런 요청을 받았다"고 밝혔다.

그는 베네수엘라에 자유롭고 공정한 선거를 단기에 치르라고 요구하겠냐는 질문엔 "베네수엘라는 죽은 나라"라면서 석유회사들의 투자 등을 통해 나라를 되살려야 한다고 주장했다.

언제 선거를 치를 수 있냐는 질문에 "나라가 엉망"이라면서 "우리는 적절한 시기에 선거를 치르겠지만 망가진 나라를 복구하는 게 주된 사안"이라고 답했다.

트럼프 대통령은 로드리게스 부통령에게 야권 인사 귀국과 정치범 석방을 요구하겠냐는 질문에 "우리는 거기까지 나아가지 않았다"고 답했다. 그러면서 석유와 베네수엘라 재건에 필요한 것들에 대한 "완전한 접근"이 필요하다고 말했다.

베네수엘라에 매장된 석유 자원이 어떻게 되느냐는 질문에는 "우리가 모든 것을 운영할 것"이라고 답했다.

그는 베네수엘라가 "처신을 잘하지 않으면 우리는 2차 공습을 하겠다"고 경고하기도 했다.

마약 혐의로 미국 법원에 기소된 마두로 대통령과 관련해 어떤 결론(endgame)을 구상하냐는 질문에는 "엔드게임이란 없다. 묵묵히 재판을 진행할 뿐"이라고 답했다.

그는 미국이 베네수엘라에서 '영구적인 전쟁'에 휘말릴 가능성을 우려하는 지지자들에게 어떻게 답하겠냐는 질문에 "나에게 투표한 유권자들은 열광하고 있다. 그들은 '이걸 위해 투표했다'고 말했다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 마약 문제가 있는 중남미의 다른 국가 콜롬비아를 상대로도 군사 작전을 할 가능성을 시사하기도 했다. 그는 "콜롬비아도 아주 병든 나라다. 코카인을 만들어 미국에 파는 것을 좋아하는 역겨운 남자가 이끌고 있는데 그는 아주 오래 그러지는 못할 것"이라고 말했다.

콜롬비아에서도 작전을 할 거냐는 질문에 "좋은 생각"이라고 답했으며 쿠바에 대해서는 베네수엘라가 지원하던 자금이 끊겼다면서 "난 쿠바가 그냥 무너질 거라 생각한다. 우리가 어떤 행동을 할 필요가 없다고 생각한다"고 답했다.

그는 또 멕시코가 마약 밀매를 막기 위해 더 노력해야 한다면서 "마약이 멕시코를 통해 쏟아지고 있으며 우리는 무엇인가를 해야 한다"고 말했다.

덴마크 영토인 그린란드를 확보하기 위한 행동도 할 것으로 예상하냐는 질문에는 명확한 답을 피하면서 "우리는 국가 안보 관점에서 그린란드가 필요하다"고 강조했다.

그는 베네수엘라 사태가 중국 및 시진핑 중국 국가주석과의 관계에 영향을 줄 것으로 보냐는 질문에 "그렇게 생각하지 않는다. 난 매우 좋은 관계를 갖고 있다. 우리는 관세의 힘을 가지고 있고, 중국은 우리를 상대로 다른 힘들을 갖고 있다"고 답했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>