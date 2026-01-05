[신년사]박진규 에넥스 회장 "창립 55주년, 내실 경영과 디지털 혁신 총력"

"홈인테리어 기업 위상 공고히"

에넥스는 2026년 경영 방침을 발표하고, 수익 중심의 내실 경영과 디지털 전환을 통한 미래 성장 동력 확보를 선언했다.

박진규 회장은 5일 신년사를 통해 2026년 병오년 '붉은 말'의 해를 맞아 "뜨거운 열정과 멈추지 않는 성장을 원동력 삼아 미래를 향해 나아가자"며 "불확실한 시장 환경 속에서도 흔들리지 않는 '뿌리 깊은 에넥스'를 만드는 해가 되어야 한다"고 했다.

2026년 에넥스 시무식.

2026년 핵심 전략 과제로 ▲전사 흑자 달성으로 안정적 재무구조 확립 ▲신성장 사업 발굴 및 육성 시스템 구축 ▲고객 경험 중심의 온·오프라인 통합 마케팅 구축 ▲이익 중심의 원가구조 개선이 제시됐다.

먼저 박 회장은 수익성 중심의 운영이 최우선 과제로 꼽았다. 수주 단계에서의 리스크 관리를 통한 사업 안정성 확보부터 공간 패키지 중심의 제품 경쟁력 강화, 자사몰 기반의 고수익 모델 완성에 이르기까지 전 사업 부문의 역량을 이익 극대화라는 하나의 목표로 결집할 것을 당부했다.

특히 디지털 혁신을 통한 고객 경험 고도화에 강한 의지를 보였다. 박 회장은 "지난해 구축한 3D CAD 시스템을 발판 삼아 3D 기반 디지털 플랫폼을 혁신적으로 고도화해야 한다"며 "고객이 시공간의 제약 없이 설계부터 구매까지 원스톱으로 누릴 수 있는 옴니채널 체계를 완성해 시장에서 압도적인 경쟁 우위를 점할 것"이라고 했다.

에넥스는 기존 가구 제조를 넘어 공간 인테리어 솔루션 기업으로의 외연 확장을 본격화한다. 효율이 낮은 관행적 사업 모델은 과감히 재편하고, 디지털 전환과 서비스 고도화 등 핵심 영역에 자원을 집중해 실질적인 성과를 창출한다는 계획이다.

끝으로 박 회장은 "창립 55주년을 맞는 2026년은 에넥스가 홈인테리어 기업으로서의 위상을 공고히 하는 중대한 분기점이 될 것"이라며 "반세기 동안 쌓아온 저력을 바탕으로 임직원 모두가 한마음이 되어 에넥스의 새로운 역사를 써 내려가자"고 했다.





