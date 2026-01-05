미래에셋자산운용, TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF 출시

"2026년은 피지컬 AI 원년"

휴머노이드 산업을 지탱하는 3대 핵심 밸류체인

미래에셋자산운용은 5일 'TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF'를 출시한다고 5일 밝혔다.

상장을 기념해 이날 오전 웹세미나를 개최했다. 정의현 ETF운용본부장이 연사로 나서, 피지컬 AI 시대의 도래와 국내 휴머노이드 로봇 산업의 투자 구조를 중심으로 상품 설계 배경과 전략을 설명했다.

정 본부장은 "2025년이 AI 반도체와 인프라 구축의 해였다"며 "2026년은 AI가 물리적 세계에 직접 개입하는 '피지컬 AI'의 시기"라고 설명했다. 휴머노이드 로봇을 중심으로 글로벌 산업 패러다임 전환이 본격화될 것으로 내다봤다.

미국을 중심으로 한 글로벌 휴머노이드 공급망 재편 흐름을 주요 화두로 제시했다. 미국이 중국 의존도를 낮추고 동맹국 중심의 공급망 구축을 추진하는 가운데, 메모리·파운드리·배터리·로봇·자동차 산업을 모두 보유한 대한민국이 대안 국가로 부상하고 있다는 설명이다.

정 본부장은 "한국은 부품부터 생산, 소프트웨어, 스마트팩토리까지 아우르는 세계적으로 드문 제조 인프라를 갖춘 국가"라며 "엔비디아가 삼성, SK, 현대차, 네이버 등과 AI 동맹을 맺고 GPU 우선 공급을 약속한 것도 이러한 'AI 풀스택 경쟁력'에 주목했기 때문"이라고 말했다.

정부의 정책적 지원과 대기업의 공격적 투자가 휴머노이드 산업 성장을 뒷받침하고 있다는 점도 강조했다. 정부는 인구 감소에 따른 잠재성장률 하락을 방어하기 위해 'AI 대전환'을 핵심 정책으로 설정하고, 향후 5년간 32조 원 이상을 로봇 산업에 투입할 계획이다.

이에 발맞춰 삼성-레인보우로보틱스, 현대차-보스턴다이내믹스, LG-로보티즈 등 주요 기업은 인수합병과 협업을 통해 인건비 절감과 신성장 동력 확보를 위한 휴머노이드 투자를 확대하고 있다.

휴머노이드 산업의 3대 핵심 밸류체인정 본부장은 휴머노이드 산업을 ▲핵심 부품 ▲로봇 제조 ▲소프트웨어 및 관제의 세 축으로 구분했다. 원가의 60~70%를 차지하는 액추에이터·감속기 등 핵심 부품, 완제품을 설계·조립하는 로봇 제조, 그리고 로봇이 실제로 일할 환경을 구축하는 소프트웨어와 관제가 산업 성장을 지탱하는 핵심이라는 설명이다.

6일 상장 예정인 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF는 휴머노이드로봇의 3대 핵심 밸류체인 대표하는 로보티즈, 에스피지, 레인보우로보틱스, 현대오토에버 등에 집중 투자하도록 설계됐다.

휴머노이드 매출에 직접 연동되는 'PURE' 포트폴리오해당 ETF는 기존 로봇 ETF와 달리 휴머노이드 산업 비중이 낮은 일반 IT·플랫폼 기업의 편입을 최소화한 것이 특징이다. 휴머노이드 로봇 판매 시 즉각적으로 매출이 발생하는 '순수(Pure)' 기업에 집중하고, 개별 종목 최대 비중 15% 제한과 소프트웨어 업종 6% 캡(Cap)을 적용해 산업 성장에 대한 레버리지 효과를 극대화했다.

정 본부장은 "CES 2026에서 국내 주요 기업들의 휴머노이드 로봇 사업 로드맵 공개가 기대되는 상황에서, 이번 ETF는 국내 휴머노이드 밸류체인에 가장 효율적으로 투자할 수 있는 수단이 될 것"이라고 소개했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



