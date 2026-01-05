본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

남원소방서, 겨울철 전열기 화재 예방 집중 홍보

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.05 13:17

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전기장판 등 전열기 사용 급증

전북 남원소방서가 지난해 8월 발생한 주택 화재를 진압하고 있다. 전북 남원소방서 제공

전북 남원소방서가 지난해 8월 발생한 주택 화재를 진압하고 있다. 전북 남원소방서 제공

AD
원본보기 아이콘

전북 남원소방서가 겨울철 난방기기와 전기제품 사용이 급증함에 따라 전기적 요인으로 인한 화재 예방에 각별한 주의를 당부하고 나섰다.


5일 남원소방서에 따르면 소방청 통계를 분석한 결과 최근 5년간(2020~2024년) 전북자치도 내에서 발생한 겨울철 화재 2,743건 중 전기적 요인에 의한 사고는 555건으로 집계됐다.

이는 전체의 20.2%에 달하는 수치로, '부주의'에 이어 두 번째로 높은 화재 원인으로 분석됐다.


특히 전기난로, 전기장판 등 전열기기 사용이 집중되는 겨울철에는 사소한 취급 부주의가 대형 화재로 이어질 가능성이 매우 높다. 이에 따라 남원소방서는 시민들을 대상으로 안전 사용 수칙 홍보와 캠페인 등 전방위적인 예방 활동을 집중 추진하고 있다.


주요 안전 수칙으로는 ▲전기제품 전선 파손 및 플러그 상태 확인 ▲전기장판이 무거운 물건에 눌리거나 접히지 않도록 관리 ▲외출 및 취침 전 전원 차단 등이 꼽힌다.

남철희 남원소방서장은 "전기제품은 일상에 편리함을 주지만 작은 방심이 돌이킬 수 없는 화재로 이어질 수 있다"며 "시민 여러분께서는 난방용 전기제품의 안전 수칙을 철저히 준수해 안전하고 따뜻한 겨울을 보내시길 바란다"고 강조했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"월 4000원이라더니" 싸게 보려다 돈만 날렸네…유튜브 계정 먹통에 속앓이 "월 4000원이라더니" 싸게 보려다 돈만 날렸네…유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"

LG디스플레이, '최고 기술력' OLED 전략 제품 공개

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기