동아대, 보건복지부 IRB 평가·인증 획득

2028년까지 3년간 유효…보건의료 R&D 과제 가점 혜택

동아대학교(총장 이해우)는 보건복지부로부터 기관생명윤리위원회(IRB) 평가·인증을 획득했다고 5일 전했다.

기관생명윤리위원회(IRB)는 인간대상연구와 인체유래물연구, 배아줄기세포주 이용 연구의 윤리성과 과학적 타당성을 심의·감독해 연구대상자의 권리와 안전을 보호하는 기구다. IRB 평가·인증제는 '생명윤리 및 안전에 관한 법률'에 따라 윤리적 연구 환경 조성과 연구대상자 보호를 위해 운영되며, 보건복지부 장관이 인증한다.

동아대는 (재)국가생명윤리정책원이 수행한 평가에서 기관 설치와 독립성, 기관 지원, 위원회 구성 및 운영, 위원회 역할과 기능 등 5개 항목, 40개 세부 평가 기준에 대해 서면·현장·종합 평가를 모두 통과하며 최종 인증을 받았다.

인증 기간은 오는 2028년 11월 25일까지 3년간이다. 인증 기관은 보건의료 연구개발사업 신규 과제 주관연구기관 신청 시 가점을 받을 수 있으며, 기관 내 자율적 윤리기구로서 위원회의 역할도 한층 강화된다. 또한 연구대상자 보호와 윤리적 연구 환경 조성 역량을 공식적으로 인정받아 국제적 수준의 생명윤리 신뢰도 제고가 기대된다.

김현준 동아대 생명윤리위원회 위원장(의학과 교수)은 "연구윤리 강화를 위한 지속적인 노력이 공식적으로 인정받은 결과"라며 "심의의 전문성과 투명성을 높여 윤리적 연구 문화를 확산하고, 안전하고 신뢰할 수 있는 연구 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

