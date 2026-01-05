LG디스플레이, '최고 기술력' OLED 전략 제품 공개

빛효율 극대화 OLED TV 패널

51인치 차량용 P2P 등 첫 공개

LG디스플레이가 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026'에서 최고 기술력으로 완성한 유기발광다이오드(OLED) 전략 제품을 대거 공개한다.

LG디스플레이는 6일(현지시간)부터 9일까지 미국 라스베이거스 콘래드(Conrad) 호텔과 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에서 대형 OLED 부스와 차량용 디스플레이 부스를 각각 운영한다고 5일 밝혔다. 전시 주제는 '인공지능(AI)에 최적화된 디스플레이, 모두를 위한 OLED'다. AI 시대 사용 환경에 최적화된 디스플레이 기술을 선보이는 동시에 OLED 대중화에 대한 전략적 의미를 담았다.

LG디스플레이가 CES 2026에서 선보이는 OLED TV 패널. LG디스플레이 AD 원본보기 아이콘

콘래드 호텔에 마련한 대형 OLED 전시 부스에선 화질 혁신의 정점을 보여줄 새로운 OLED TV 패널을 선보인다. 이번 신제품은 빛의 삼원색(RGB)을 각각 독립된 층으로 쌓아 빛을 내는 LG디스플레이의 독자기술 '프라이머리 RGB 탠덤'을 한 단계 더 발전시킨 '프라이머리 RGB 탠덤 2.0'을 적용했다. 여기에 더 정교해진 픽셀 구조와 고도화된 알고리즘을 더해 빛 효율을 극대화했다.

모빌리티 기술 전시관인 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에선 글로벌 완성차 및 전장 부품 고객사를 공략한다. 차량용 디스플레이의 대형화 추세에 따라 최초로 OLED를 적용한 '차량용 P2P'와 '슬라이더블 OLED' 등 다양한 혁신 제품을 전시한다. '차량용 P2P'는 운전석부터 조수석까지 이어지는 초대형 화면을 통해 탑승자별 맞춤형 인포테인먼트 기능을 제공하는 솔루션이다.

51인치 초대형 화면을 단일 패널로 구현해 터치감과 심미성을 극대화했으며 OLED만이 구현하는 뛰어난 화질이 특징이다. LG디스플레이는 차량용 P2P를 OLED·저온다결정실리콘(LTPS) LCD, 옥사이드(Oxide) TFT LCD 등 다양한 기술을 적용해 양산할 수 있는 생산능력을 갖췄다.

LG디스플레이가 CES 2026에서 선보이는 33인치 슬라이더블 OLED. LG디스플레이 원본보기 아이콘

차량용 슬라이더블 OLED를 앞좌석 대시보드에 적용한 콘셉트도 처음으로 공개한다. 얇고 유연하면서도 초고화질을 구현하는 P(플라스틱)-OLED를 적용했으며, 화면 일부를 곡률 30R(반지름 3cm 원)로 돌돌 말아 대시보드 내부로 숨길 수 있다. 주행 중에는 작은 화면으로 내비게이션 등 기능을 사용하다가 자율주행 모드 또는 정차 시엔 33인치 대화면으로 확장해 활용할 수 있다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



