허윤홍 GS건설 대표 "지속가능 성장 체계 완성"…부산 현장 시무식

허윤홍 GS건설 대표는 5일 시무식을 진행하고 "2026년은 기본을 더욱 단단히 하고, 미래 역량을 키우며 지속가능한 성장 체계를 완성하는 중요한 전환점"이라고 했다.

허 대표는 이날 GS건설의 부산신항 서컨테이너터미널(2-6) 상부 시설 공사 현장에서 시무식을 진행하고, 신년사를 통해 임직원에게 회사 경영 방향을 제시했다.

허 대표는 우선 안전과 품질을 강조했다. 그는 "품질과 안전, 공정 거래 준수와 준법 경영은 불변하는 우리의 핵심과제이자, 지속 가능한 기업으로 도약하기 위한 실천 과제"라고 했다.

아울러 허 대표는 인공지능(AI)을 활용해 회사의 핵심 경쟁력을 강화할 계획이라고 밝혔다. GS건설은 AI를 활용해 반복 업무를 자동화하고, 공정관리의 정밀도를 높이는 등 실질적인 변화를 만들어 왔다. 일상 업무 속에서 AI를 활용한 실질적 역량을 확보해 건설업의 본질적 경쟁력인 품질, 안전, 공정, 원가의 기반을 더욱 확고히 할 것이라는 설명이다.

또 선택과 집중 전략을 통해 경쟁력이 높은 분야에 자원을 집중하고, 미래 성장성이 높은 분야에서 새로운 사업 기회를 적극적으로 발굴해 중장기 체질을 강화하겠다는 계획도 전했다,

이날 현장 시무식은 사내 채널을 통해 국내외에 있는 GS건설의 모든 임직원들에게 공유됐다. GS건설은 "물리적 거리가 있는 지방 현장을 방문해 올해 회사가 나아갈 방향을 직접 소통함으로써 모든 도전과 성과가 현장에서 시작되고 완성되는 '현장 중심'의 의지를 전체 임직원들에게 강조한 것"이라고 밝혔다.

한편, 허 대표는 2024년 서울 서초구 메이플자이 아파트 건설 현장을 시작으로 지난해 충남 서산시 대산 임해 공업용 수도 플랜트 건설 현장과 올해까지 3년 연속 현장에서 시무식을 진행했다.





이정윤 기자



