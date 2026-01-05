본문 바로가기
전진숙 "광주·전남 행정통합, 선택 아닌 생존 과제"

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.05 10:35

6·3 지방선거 전 성과 필요
국가균형발전 위한 필수 해법

더불어민주당 전진숙(광주 북구을) 의원이 광주·전남 행정통합을 두고 지역 생존과 국가균형발전을 위한 필수 과제로 규정하며 조속한 성과 도출을 촉구했다.

더불어민주당 전진숙 국회의원.

더불어민주당 전진숙 국회의원.

전 의원은 5일 성명을 내고 "광주·전남 행정통합은 선택의 문제가 아니라 거스를 수 없는 시대적 과제"라며 "수도권 초집중과 지방소멸이라는 구조적 위기 앞에서 기존의 분절된 행정체계로는 지역의 미래를 감당할 수 없다"고 밝혔다.


전 의원은 광주와 전남이 이미 단일 생활권으로 기능하고 있다는 점을 강조했다. 그는 "출퇴근, 의료, 교육, 산업, 문화, 관광 등 여러 영역에서 광주·전남은 사실상 하나의 생활권"이라며 "그럼에도 행정구역이 나뉘어 정책과 예산이 분절되는 비효율이 반복돼 왔다"고 지적했다.

이어 "광주·전남이 '5극 3특' 체제 속 하나의 광역 단위로 재편될 때 중앙정부와 대등한 정책 파트너로서 국가균형발전을 이끌 수 있다"며 "행정통합은 특정 지역만을 위한 선택이 아니라 대한민국 전체의 지속가능성을 높이는 해법"이라고 주장했다.


전 의원은 또 "올해 6·3 지방선거 이전에 행정통합과 관련한 구체적인 성과가 제시돼야 한다"며 "미래 세대에게 줄 기회를 정치적 이해관계로 흘려보내서는 안 된다"고 덧붙였다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
