1월 전국서 1만1635가구 분양…일반분양 물량 전년 比 9%↓

총 가구수 전년 比 36% 증가

일반분양 물량은 9% 감소

서울 4150가구 분양 예정

이달 분양시장은 전년 동월 대비 전체 분양 가구 수는 늘어날 것으로 전망되지만, 실수요자 체감도가 높은 일반분양 물량은 오히려 감소한 것으로 나타났다.

부동산 플랫폼 직방이 집계한 분양 계획 자료에 따르면, 1월 전국 아파트 총 분양 예정 물량은 1만1635가구로 전년 동월(8585가구) 대비 약 36% 증가했다. 반면 일반분양 예정 물량은 4816가구로 전년 동월(5289가구) 대비 약 9% 감소한 것으로 집계됐다.

전체 공급 규모는 확대됐지만 일반분양 비중은 줄어들었다. 재개발·재건축과 지역주택조합 등 조합 물량 비중이 높은 사업장이 다수 포함되면서 조합원 물량을 제외한 일반분양 물량은 상대적으로 적은 비중을 차지한 것으로 풀이된다.

지역별로 보면 이달 분양 예정 물량은 서울,경기,인천 등 수도권에 집중될 것으로 예상된다. 수도권 분양 예정 물량은 1만559가구로 서울 4150가구, 경기 3841가구, 인천 2568가구 순으로 집계됐다. 반면 지방은 경북과 경남 2개 지역에서 2개 단지, 총 1076가구만이 이달 분양을 앞두고 있다.

서울의 주요 분양 단지로는 더샵신풍역(2030가구), 아크로드서초(1161가구), 드파인연희(959가구)가 꼽힌다. 더샵신풍역은 영등포구 신길동 일대에 조성되는 대규모 단지로 일반분양은 332가구로 예정돼 있다. 아크로드서초는 서초구 서초동 신동아아파트 재건축으로 공급되는 단지다. 일반분양은 56가구에 그치지만 분양가상한제 적용 단지인 만큼 청약 수요가 몰릴 것으로 관측된다. 드파인연희는 서대문구 연희1구역 재개발 정비사업을 통해 조성되는 단지로 332가구를 분양할 예정이다.

경기 지역에서는 행신한신더휴(272가구), 안양역센트럴아이파크수자인(853가구), 오남역서희스타힐스여의재3단지(1056가구) 등이 분양 예정이다.

지방에서는 경남 창원 창원자이더스카이(519가구)와 경북 경산 경산대임지구제일풍경채S-1BL (557가구)이 이달 분양을 앞두고 있다.

한편 연간 분양 계획 물량은 총 25만6000가구로 집계됐다. 이 가운데 일반분양으로 공급될 물량은 약 16만5000가구 수준이다.

전문가는 올해 분양 시장이 수요 여건이 뒷받침되는 사업장을 중심으로 선택적으로 이뤄질 것으로 보고있다. 김은선 직방 빅데이터실 랩장은 "수도권과 대형 건설사 중심의 분양이 상대적으로 먼저 이어질 것으로 보이며, 지방 역시 입지와 수요 여건에 따라 순차적으로 분양이 진행될 것으로 전망된다"며 "특히 지역별로 분양 여건의 차별화가 뚜렷해질 가능성이 큰 만큼 공급 일정과 입지 조건, 향후 입주 물량까지 함께 고려하는 신중한 판단이 요구된다"고 밝혔다.





이지은 기자



