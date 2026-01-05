방탄소년단, 3월20일 정규 5집 발매…4년만 월드투어

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단이 오는 3월20일 오후 1시 정규 5집 앨범을 발매한다고 빅히트뮤직이 5일 밝혔다.

이번 음반은 2022년 6월 내놓은 앤솔러지 앨범 '프루프'(Proof) 이후 3년 9개월 만에 선보이는 완전체 신보다. 정규 앨범으로는 2020년 2월 공개한 '맵 오브 더 소울(MAP OF THE SOUL) : 7' 이후 6년 1개월 만이다.

신보에는 총 14곡이 수록된다. 소속사는 "각 트랙에는 지난 여정 속에서 BTS가 느낀 감정과 고민이 짙게 배어있다"며 "변함없이 곁을 지켜준 팬들을 향한 감사의 메시지를 담았다"고 설명했다.

방탄소년단은 오는 14일 월드투어 일정을 공개한다. 2022년 4월 미국 라스베이거스 공연 이후 약 4년 만에 재개하는 대규모 투어다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>