본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

방탄소년단, 3월20일 정규 5집 발매…4년만 월드투어

이이슬기자

입력2026.01.05 08:41

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단이 오는 3월20일 오후 1시 정규 5집 앨범을 발매한다고 빅히트뮤직이 5일 밝혔다.


이번 음반은 2022년 6월 내놓은 앤솔러지 앨범 '프루프'(Proof) 이후 3년 9개월 만에 선보이는 완전체 신보다. 정규 앨범으로는 2020년 2월 공개한 '맵 오브 더 소울(MAP OF THE SOUL) : 7' 이후 6년 1개월 만이다.

신보에는 총 14곡이 수록된다. 소속사는 "각 트랙에는 지난 여정 속에서 BTS가 느낀 감정과 고민이 짙게 배어있다"며 "변함없이 곁을 지켜준 팬들을 향한 감사의 메시지를 담았다"고 설명했다.


방탄소년단은 오는 14일 월드투어 일정을 공개한다. 2022년 4월 미국 라스베이거스 공연 이후 약 4년 만에 재개하는 대규모 투어다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따로 계산제'에 난감한 사장님들 "가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

"생후 3개월 아이 낳은 듯" 5.8㎏ 초우량아에 의료진도 화들짝

머리 큰 사람들 의문의 1승?…"머리 작고 교육 수준 낮으면 치매위험 쑥"

1년새 주요 그룹 총수 주식평가액 35조 증가…이재용, 25조원에 육박

경찰, '통일교 로비 핵심' 통일교 윤영호 3차 접견 조사

새로운 이슈 보기