‘청렴’부터 외친 보훈 행정… 대구지방보훈청, 반부패 서약으로 2026년 출발

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.05 07:58

적극행정 실천… 공정·투명 행정 강화

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 2일 청사 3층 김용해실에서 적극행정 실천과 반부패 청렴 서약으로 2026년 첫 업무를 시작했다.

대구보훈청 직원들이 반부패 청렴 서약을 낭독하고 있다. 대구보훈청 제공

이날 시무식에는 전 직원이 참석해 '적극행정으로 한 발 먼저, 보훈가족에게 한 걸음 더'를 슬로건으로 적극행정 실천 다짐 행사를 진행했다. 참석자들은 부정청탁과 금품 수수 금지, 갑질 근절 실천 서약서를 낭독하며 반부패·청렴 의지를 다졌다.


행사 후에는 새해맞이 청렴 샌드위치 나눔 행사를 통해 병오년 새해를 맞아 청렴한 공직기강 확립과 직원들의 건강과 행운을 기원했다.


김종술 대구지방보훈청장은 "새해에도 공정하고 투명한 행정을 바탕으로 나라를 위해 희생하고 헌신하신 국가유공자와 보훈가족에 대해 특별한 예우와 보상이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

대구지방보훈청이 시무식 및 반부패 청렴 서약 결의대회를 갖고 기념촬영하고 있다. 대구지방보훈청 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
