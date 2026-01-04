'재중 한인' 만난 李대통령 "국빈 訪中, 새로운 30년 설계하는 이정표" (종합2보)

李대통령, 3박 4일 중국 국빈 방문 일정 시작

첫 일정으로 '재중 한국인 간담회' 참석

"더 깊고 넓은 한중 관계 발전의 새로운 출발점 되길"

"신재생에너지·바이오 등 산업 협력…한반도 평화·통일 협력도"

한인 총연합회장 "국민주권 정부 출범 후 한중 관계가 급속 개선"

李대통령, 재중 한인들과 즉석 타운홀 미팅 갖기도

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 4일(현지시간) "이번 저의 답방은 과거 30여 년의 수교 역사를 디딤돌 삼아 양국의 새로운 30년을 설계하는 중요한 이정표가 될 것"이라고 말했다. 이 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 만남은 지난해 11월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 정상회담 이후 2개월 만이다. 한국 대통령의 방중은 2019년 12월 문재인 전 대통령 이후 6년여만, 국빈 방문은 2017년 12월 이후 8년여 만이다.

이 대통령은 이날 베이징 시내 한 호텔에서 '재중 한국인 간담회'를 열고 "지난해 경주 APEC 정상회의에서 시 주석을 만나 양국의 전략적 협력 동반자 관계를 실질적으로 복원하고 보다 성숙한 관계로 발전시켜 나가자고 약속했다"며 "오늘이 한중 관계가 기존에 부족한 부분을 다 채우고 다시 정상을 복구해 앞으로 더 깊고 넓은 한중 관계 발전을 향해 나아가는 새로운 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

이 대통령은 "올해 첫 실용외교 일정으로 중국을 국빈 방문하게 됐다"며 "불과 두 달 만에 한중 양국 정상이 상호 국빈 방문한 것은 유례가 없는 첫 번째 일이라고 한다"고 말했다. 이어 "이는 양국이 최대한 빠른 시기 안에 관계를 정상화하고 미래지향적인 파트너십으로 나아가야 한다는 중국과 한국 양국 정부의 엄중한 공통 인식과 강력한 의지를 반영한 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 정부 출범 이후 한중 관계 전면 복원을 최대 성과로 평가했다. 이 대통령은 "한동안 불법 계엄으로 인한 외교 공백이 있었지만, 국민주권 정부는 작년 6월 출범 직후 민주 대한민국의 국제사회 복귀를 선언하고 외교 정상화에 박차를 가해왔다"며 "여러 외교 성과가 있었지만, 그중 오랜 기간 후퇴해 있었던 한중 관계를 전면 복원한 것은 최대 성과이자 보람"이라고 말했다.

코로나19 팬데믹 시기 재중 한인사회가 겪은 어려움도 언급했다. 이 대통령은 "코로나19 팬데믹 시기에는 많은 기업과 교민분들이 떠나시며 재중 한국인 사회에 큰 어려움이 있었다고 한다"며 재중 한인 숫자가 50만 명을 넘어서다가 지금은 20만 명 초반대로 떨어졌다고 안타까움을 표한 뒤, "곧 다시 복구되겠죠?"라고 되묻자 참석자들 사이에서 박수가 터져나오기도 했다.

이 대통령은 중국과의 협력 분야로 신재생에너지·바이오·실버산업 등을 거론하며 "중국은 이제 세계 시장에서 우리와 경쟁하고 있지만, 각자가 가진 비교 우위를 바탕으로 신재생에너지, 바이오, 실버산업 등 앞으로 협력할 분야도 무궁무진하게 남아 있다"고 말했다. "1월만 되면 중국발 미세먼지가 최대 현안이었다"는 언급도 하며 "중국은 알리페이와 같은 핀테크 기술을 일상화하고 친환경 정책으로 전기차 보급을 대폭 확대하는 등 많은 변화와 개혁을 이뤄냈다"고 평가했다.

이 대통령은 "(베이징에 있는) 조어대는 북핵 문제 논의를 위한 6자회담이 개최된 곳이기도 하다"며 "중국은 한반도 평화와 통일을 향해 나아가는 데 있어 더없이 중요한 협력 파트너"라고 덧붙였다.

재중 교민 지원과 재외선거 제도 개선 의지도 밝혔다. 이 대통령은 "국익 중심의 실용 외교를 통해 세계 시장에서 우리 기업이 도약할 모델을 만들고 여러분께서 어디에 계시든 조국 대한민국과 끈끈하게 연결돼 있음을 늘 체감하실 수 있도록 국가적 차원의 지원도 아끼지 않겠다"고 말했다. 이어 "중국은 광활한 지리적 특성에도 불구하고 최근 재외선거 투표를 위한 투표소가 10곳밖에 설치되지 않아 많은 불편을 겪으신 것으로 한다"며 "주권 행사에 걸림돌이 발생하지 않도록 재외선거 제도 개선에도 더욱 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.

한인 총연합회장 "국민주권 정부 출범 후 한중 관계가 급속도로 개선"

앞서 고탁희 중국 한인회 총연합회 회장은 환영사를 통해 "재중 교민과 중국 내 67개 도시 지역한인회를 대표해 이 대통령님의 중국 국빈 방문을 진심으로 환영한다"며 "외교는 파도일 수 있지만, 한중 국민 사이의 신뢰는 현장에서 켜켜이 쌓여야 한다는 것을 알기에 코로나로 움츠렸던 시기에도 미래에 대한 희망을 놓지 않았다"고 말했다. 그러면서 그는 "국민주권 정부 출범 후 우리의 염원대로 최근 한중 관계가 급속도로 개선되고 있다"며 "APEC에서의 만남과 오늘 대통령님의 중국 국빈 방문이 그러하다"고 평가했다.

이어 고 회장은 "한중 수교 30년의 결과는 한국이 선진국이 되는데, 중국이 G2가 되는 데 상당한 기여를 했다"며 "한중 교역의 호시절에 대한 기억은 디지털 경제, 바이오와 신재생에너지의 고부가가치 분야 협력에 기대감을 크게 한다"고 말했다. 그는 "이러한 때일수록 한중 간 더 많은 정부 간 교류와 민간 외교 활성화가 필요하다"며 "서로 좋은 것은 존중하고 불필요한 것은 조정하면 된다는 대통령님의 말씀은 양국 현안을 타개하는 방법 중 하나"라고 강조했다.

고 회장은 교민사회 현안도 언급했다. 그는 "재외국민 자녀 무상 교육, 한국 국제학교 지원, 다문화 자녀 정체성 및 한글 교육, 한국 유학생 졸업 후 취업 제한 기간, 60세 이상 비자 제한 문제, 김좌진 장군을 비롯한 독립운동 유적지 보존 등의 현안이 있다"며 "오늘 교민들의 목소리가 국가 정책으로 반영되기를 기대한다"고 말했다.

재중 한인들과 즉석 타운홀 미팅 갖기도

본격적인 만찬이 시작되자 이 대통령은 간담회에 참석한 재중 한인들에게 진솔한 이야기를 들려달라면서 예고에 없던 즉석 타운홀미팅을 가졌다고 강유정 청와대 대변인을 전했다. 이나연 재외동포신문 기자는 "8년 만의 대통령님 방중이 한중 관계 회복의 전환점이 되기를 바라며 대한민국의 재도약에 함께 하겠다"고 말했고, 배승동 재중 한중다문화협의회 의장은 재중 다문화가정을 대표해 재외 다문화자녀를 위한 한국어·문화교육 지원, 은퇴 재중 다문화가정의 귀국 정착 지원 등을 건의했다. 이승준 북경총한국유학생회연합 회장은 최근 중국 내 한국 유학생들의 취업비자 발급이 까다로워지고 있다면서 연수·실무·취업을 연계한 한중 인재 공동양성 시스템 구축을 제안했습니다.

이에 이 대통령은 마무리 발언을 통해 "여러 나라에서 교민 간담회를 가지다 보니 비슷한 제안을 많이 말씀 주시는데, 빠른 시일 내에 모든 재외공관을 통해 민원을 일괄 접수하여 검토하도록 하겠다"며 주권자인 국민들의 활동을 적극 지원할 의지를 표명했다. 또한 "나라의 주권자들이 진실로 원하는 걸 잘 찾는 게 국민 세금으로 세경받는 공직자들의 할 일"이라면서 "대한민국 국민이 더 행복하게 발전하게 하는 게 대통령의 의무"라고 언급했다.

이어 "지금보다 더 나은 환경을 만들기 위해 양국 정상이 의기투합하고 있고, 혐한 혐중 정서도 많이 줄고 있다"면서 "우리와 떼려야 뗄 수 없는 이웃인 중국과 서로 부족한 점을 채워가며 도움이 되는 국가 관계를 만들어 가겠다"며 재중 한인들을 재차 격려했다.

한편 이 대통령은 "10살 된 딸이 대통령님이 잠은 잘 주무시는지 궁금해한다"는 한 참석자의 질문에 "잠은 충분히 잔다고 전해달라"고 해 웃음을 안기기도 했다. 간담회 문화 공연에서는 북경한인소년소녀합창단 학생들이 무대에 올라 'Let's make peace'와 '나는 나비'를 노래했다.





베이징(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>