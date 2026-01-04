'재중 한인' 만난 李대통령 "국빈 방중, 새로운 30년 설계하는 이정표 될 것"

李대통령, 3박 4일 중국 국빈 방문 일정 시작

첫 일정으로 '재중 한국인 간담회' 참석

"더 깊고 넓은 한중 관계 발전의 새로운 출발점 되길"

"신재생에너지·바이오 등 산업 협력…한반도 평화·통일 협력도"

"재외국민 투표 불편함도 해소하겠다"

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 4일(현지시간) "이번 저의 답방은 과거 30여 년의 수교 역사를 디딤돌 삼아 양국의 새로운 30년을 설계하는 중요한 이정표가 될 것"이라고 말했다. 이 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 만남은 지난해 11월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 정상회담 이후 2개월 만이다. 특히 한국 대통령의 방중은 2019년 12월 문재인 전 대통령 이후 6년여만, 국빈 방문은 2017년 12월 이후 8년여 만이다.

이 대통령은 이날 베이징 시내 한 호텔에서 '재중 한국인 간담회'를 열고 "지난해 경주 APEC 정상회의에서 시 주석을 만나서 양국의 전략적 협력 동반자 관계를 실질적으로 복원하고 보다 성숙한 관계로 발전시켜 나가자고 약속했다"면서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "올해 첫 실용외교 일정으로 중국을 국빈 방문하게 됐다"며 "오늘이 한중 관계가 기존에 부족한 부분을 다 채우고 다시 정상을 복구해서 앞으로 더 깊고 넓은 한중 관계 발전을 향해 나아가는 새로운 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.

이 대통령은 "불과 두 달 만에 한중 양국 정상이 상호 국빈 방문한 것은 유례가 없는 첫 번째 일이라고 한다"며 "이는 양국이 최대한 빠른 시기 안에, 시간 안에 관계를 정상화하고 미래지향적인 파트너십으로 나아가야 한다는 중국 그리고 한국 양국 정부의 엄중한 공통 인식과 강력한 의지를 반영한 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 정부 출범 이후 한중 관계를 전면 복원한 것을 최대 성과라고 평가했다. 이 대통령은 "한동안 불법 계엄으로 인한 외교 공백이 있었지만, 국민주권 정부는 작년 6월 출범 직후 민주 대한민국의 국제 사회 복귀를 선언하고 외교 정상화에 박차를 가해왔다"며 "그동안 여러 외교 성과가 있었지만, 그중 오랜 기간 후퇴해 있었던 한중 관계를 전면 복원한 것은 최대 성과이자 보람"이라고 말했다.

이 대통령은 "코로나19 팬데믹 시기에는 많은 기업과 교민분들이 떠나시며 재중 한국인 사회에 큰 어려움이 있었다고 한다"며 "통계적으로도 보면 재중 우리 한인 숫자가 50만 명을 넘어서다가 지금은 20만 명 초반대로 떨어졌다고 한다"고 말했다. 그러면서 "곧 다시 복구되겠죠?"라고 되묻자 참석자들로부터 박수가 터져 나오기도 했다.

중국과 신재생에너지·바이오·실버산업을 비롯해 한반도의 평화와 통일을 위한 협력을 확대하겠다고도 밝혔다. 1월만 되면 중국발(發) 미세먼지 분진이 최대 현안이었다면서 운을 뗀 이 대통령은 "10년이면 강산도 변한다는데, 중국은 알리페이와 같은 핀테크 기술을 일상화하고 친환경 정책으로 전기차 보급을 대폭 확대하는 등 정말로 많은 변화와 개혁을 이뤄냈다"며 "중국은 이제 세계 시장에서 우리와 경쟁하고 있지만, 또 각자가 가진 비교 우위를 바탕으로 신재생에너지, 바이오, 실버산업 등으로 앞으로 협력할 분야도 무궁무진하게 남아 있다는 게 제 생각"이라고 설명했다. 이어 이 대통령은 "더구나 중국은 한반도 평화와 통일을 향해 나아가는 데 있어 더없이 중요한 협력 파트너"라고 덧붙였다.

재중 한국인들이 어려움을 겪지 않도록 긍정적인 분위기를 이어가고 양국 정부 간의 상호 존중과 배려를 바탕으로 소통과 협력을 강화할 수 있도록 최선을 다하겠다고 약속했다. 이어 이 대통령은 "국익 중심의 실용 외교를 통해 세계 시장에서 우리 기업이 도약할 모델을 만들고 여러분께서 어디에 계시든 조국 대한민국과 끈끈하게 연결되어 있음을 늘 체감하실 수 있도록 국가적 차원의 지원도 아끼지 않겠다"고 했다.

아울러 재외국민 투표의 불편함도 반드시 해소하겠다고 했다. 이 대통령은 "중국은 광활한 지리적 특성에도 불구하고 최근 재외선거 투표를 위한 투표소가 10곳밖에 설치되지 않아서 많은 불편을 겪으신 것으로 한다"며 "주권 행사에 걸림돌이 발생하지 않도록 재외 선거 제도 개선에도 더욱 박차를 가할 것"이라고 말했다.





