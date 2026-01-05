매킬로이 "켑카, TGL 출전한다면 좋을 것"

켑카 최근 LIV 골프 활동 중단 선언 결별

매킬로이 TGL 참여 시 환영 의사 표시

LIV 골프 선수 복귀 시 1년 자격 정지

세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 최근 LIV 골프 활동을 중단한 브룩스 켑카(미국)에게 우호적인 메시지를 보냈다.

매킬로이는 4일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스의 소파이 센터에서 열린 스크린골프 TGL 대회 기자회견에서 "내가 결정할 사항은 아니지만, 이 리그의 창립자 중 한 명으로서 켑카가 TGL에 참여한다면 좋을 것 같다"고 밝혔다. 매킬로이는 "메이저 대회에서 5번 우승한 켑카는 우리 세대 최고의 선수 중 한 명"이라며 "그가 TGL에서 뛰는 것을 원한다면 우리는 방법을 찾으려고 할 것"이라고 말했다.

로리 매킬로이는 LIV 골프를 탈퇴한 브룩스 켑카가 스크린골프 TGL에 출전한다면 환영하겠다는 의사를 밝혔다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

켑카는 최근 LIV 골프 활동을 중단하겠다는 뜻을 공개했다. 이번 시즌 켑카가 활약할 무대는 아직 정해지지 않았다. 일부에선 미국프로골프(PGA) 투어 복귀 가능성을 제기하고 있다. 다만 PGA 투어는 LIV 골프에서 뛴 선수들에게 최소 1년 자격 정지 징계를 부과하고 있다. 올해 안에는 켑카가 PGA 투어 대회에 나서기 어렵다는 전망이 주를 이룬다.

매킬로이는 전날 인터뷰에서 "브라이슨 디섐보(미국)를 비롯한 LIV 골프로 떠났던 선수들이 PGA 투어에 복귀하는 것이 투어 전체에 도움이 된다면 저는 찬성"이라며 "그들은 LIV 골프로 이적하면서 명성 등에 이미 손해를 봤다"고 추가 징계 없는 PGA 투어 복귀에 긍정적인 입장을 나타냈다.

TGL은 매킬로이와 '골프황제' 타이거 우즈(미국) 등이 중심이 돼서 만든 스크린골프 리그다. 현재 두 번째 시즌을 진행하고 있다. PGA 투어가 TGL에 일정 지분을 갖고 있기 때문에 LIV 골프 선수는 첫 시즌부터 TGL에서 배제된 상태다.





노우래 기자



