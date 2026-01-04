본문 바로가기
"이혜훈, 보좌진 상호 감시 지시·삭발 강요"…검찰 고발 당해

한진주기자

입력2026.01.04 14:27

수정2026.01.04 14:30

숏뉴스
이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 의원이 과거 보좌진들에게 서로 감시를 지시했다는 의혹 등으로 추가 고발됐다.


이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. 2025.12.29 강진형 기자

이종배 서울시의원은 직권남용 권리행사방해·강요·협박 등 혐의로 이 후보자를 서울경찰청에 고발한다고 4일 밝혔다.

이 시의원은 "이 후보자가 보좌직원에게 비판 댓글을 지우게 하고 상호 감시를 지시한 것, 삭발을 강요한 것이 사실이라면 직권남용, 강요, 협박 등에 해당한다"며 "즉각 지명 철회해야 한다"라고 주장했다.


그는 지난 2일에도 이 후보자를 협박·직권남용 혐의로 고발한 바 있다. 이 후보자가 국회의원 재직 당시 인턴 직원에게 상습적으로 폭언과 인격 모독을 가했다는 이유에서다.


2017년 당시 바른정당 소속이던 이 후보자가 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원을 질책하는 내용의 통화 녹취가 언론을 통해 보도됐다.

이후 이 후보자가 보좌직원에게 자신에 대한 비판 댓글을 지우게 하거나 직접 반박 댓글을 달게 하고, 상호 감시를 지시하거나 구의원들에게 집회에서 삭발을 강요했다는 등의 보도가 나왔다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
