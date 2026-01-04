본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

3%대 성장률 회복 불확실…2030년 까지 평균 2% 성장"

김은하기자

입력2026.01.04 14:34

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대경제연구원 보고서
"구조적 문제 걸림돌”

한국 경제가 당분간 연 3%대 성장률을 회복하기는 쉽지 않을 것이라는 분석이 나왔다. 인구 감소와 투자 정체 등 구조적 요인으로 꼽혔다.


현대경제연구원은 4일 '2026년 국내 트렌드-성장 위기 극복 노력과 변화에 대한 도전' 보고서를 발표하며 이같이 밝혔다. 원 측은 보고서에서 정부가 목표로 제시한 잠재성장률 3% 또는 3%대 성장 경로 복귀가 중·단기적으로 달성하기 어려운 과제라고 진단했다.

연구원은 "한국경제는 2020년대 들어 팬데믹 이듬해인 2021년 4.6%의 성장률을 기록한 후 연간 3.0% 이상 성장한 사례가 없으며, 2026∼2030년까지도 평균 2.0% 정도 성장에 그칠 전망"이라고 전망했다.


점포정리 중인 가게. 연합뉴스

점포정리 중인 가게. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한국 경제 성장 하방 요인으로는 미중 무역 갈등 지속 등 외부요인 외에도 국내 투자 정체, 노동 인구 부족, 미래 성장동력 확보 미흡 등 내부 구조적 요인을 꼽았다.


지속된 저출생 등으로 전체 인구 대비 생산가능인구 비중은 2021년 73.4%에서 2030년에는 66.6%, 2050년 51.9%로 줄어들 것으로 관측된다. 인구 감소를 보완할 수 있는 노동생산성 증가율도 전산업 시간당 2013∼2017년에는 2.8%에서 2018∼2023년에는 2.5%로 내림세다.

연구원은 국내 고정 투자 대비 해외투자 비중은 코로나 팬데믹 이전인 2016∼2019년 연평균 6.5%에서 2021∼2024년 9.1%로 늘었고 향후에도 연간 200억달러 규모의 대미 투자가 약속된 등 국내 투자 확충이 쉽지 않은 상황이라고 덧붙였다.


서울 중구 명동 거리의 모습. 연합

서울 중구 명동 거리의 모습. 연합

원본보기 아이콘

이어 "3%대 성장 경로 복귀는 단기간에 달성할 수 있는 과제가 아닌 만큼 장기적 관점에서 접근하되 시기별로 단계적인 펀더멘털 강화 대책을 마련할 필요가 있다"고 강조했다.


자영업 분야에서는 최근 소득 수준이 낮아지는 등 위기가 이어지고 있다면서 자영업의 구조적 개편이 가속화할 수 있다고 진단했다.


보고서에 따르면 지난 2024년 기준 자영업자 비율은 처음으로 20%를 밑돌았고, 폐업 사업자는 100만 명을 초과했다.


연구원은 "낮은 소득 수준과 자금 사정 악화로 자영업자 감소세는 지속될 것"이라며 "이는 경제 발전 및 산업구조 고도화 과정에서 나타나는 불가피한 현상으로, 경쟁력을 갖춘 사업체 중심으로 시장이 재편되고 있다"고 설명했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올해, 주식에 80% 이상 투자할 것"…30억 '슈퍼리치'들이 꼽은 키워드는 "올해, 주식에 80% 이상 투자할 것"…30억 '슈퍼리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

60년간 풀지못한 '소파 움직이기'…한국 수학자가 풀었다

서울 보행자 교통사고 줄었는데... 대치동 학원가만 왜?

'인간 사료'로 불리는 치즈볼, 동물 사료 만들다 탄생

베이비박스 상담사 설득에... 아기 다시 데리고 갔다

3%대 성장률 회복 불확실…2030년 까지 평균 2% 성장"

"AI로 향후 10년간 노동생산성 연 1.8%P 상승"…화이트칼라 타격

새로운 이슈 보기