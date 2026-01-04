본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

65세 이상 고령인구 21% 돌파…초고령사회 본격화

한진주기자

입력2026.01.04 13:08

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국은 2024년 초고령사회 진입
65세 이상 인구 전년 대비 5.69% 증가
1인 가구는 70세 이상이 가장 많아

65세 이상 고령 인구가 전체 주민등록 인구의 21.21%를 차지한 것으로 나타났다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

4일 행정안전부의 '2025년 주민등록 인구통계 분석' 결과에 따르면 작년 65세 이상 고령 인구는 1084만822명으로 전년(1025만6782명)보다 58만4040명(5.69%) 증가했다.

전체 주민등록 인구 5111만7378명 가운데 고령 인구 비중은 21.21%다. 한국은 2024년 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘어서며 초고령사회에 진입했다.


유엔(UN)은 65세 이상 인구 비율이 전체 인구의 7% 이상이면 고령화사회, 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회로 분류한다.


고령 인구 성별 비중은 여성이 23.39%로 남성(19.00%)보다 4.39%포인트(p) 높았다. 권역별로는 수도권이 전체의 18.82%, 비수도권은 23.69%로 각각 집계됐다.

65세 이상 인구 비중이 20%를 넘는 시·도는 전남(28.46%), 경북(27.46%), 강원(26.81%), 전북(26.61%), 부산(25.26%), 충남(23.43%), 경남(23.24%), 충북(23.05%), 대구(22.07%), 서울(20.43%), 제주(20.09%) 등 11곳으로 나타났다. 서울과 제주는 고령 인구 비중이 올해 처음으로 20%를 넘어섰다.


226개 시·군·구 가운데에서는 경북 의성군(49.20%), 대구 군위군(48.96%), 경남 합천군(47.39%), 전남 고흥군(47.25%), 경북 청도군(46.49%) 순으로 고령 인구 비중이 높았다.


전체 시·군·구 중 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘는 곳은 170곳으로 집계됐다. 울산 울주군과 부산 기장군, 경남 창원시 등 19곳은 올해 처음으로 20%를 넘어섰다.


1인 가구 증가세도 계속되고 있다. 2025년 주민등록 가구 수는 2430만87가구로 전년보다 18만1159가구(0.75%) 증가했지만, 평균 가구원 수는 2.10명으로 0.02명 감소했다.


이 가운데 1인 가구는 1027만2573가구로 전년 대비 1.48% 증가, 전체 가구의 42.27%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했다. 이밖에 2인 가구(25.31%), 3인 가구(16.77%), 4인 이상 가구(15.65%) 순이었다.


연령대별 1인 가구는 70대 이상이 221만8764명으로 가장 많고, 전체 1인 가구의 21.60%를 차지했다. 이어 60대(18.90%), 30대(16.92%), 50대(15.92%), 20대(13.94%), 40대(12.29%), 20대 미만(0.44%) 순이었다.


성별로는 20대 미만과 70대 이상 1인 가구에서 여성이 많았고, 20∼60대 1인 가구에서는 남성이 더 많은 것으로 분석됐다.


1인가구를 성별·연령대별로 보면 남자는 30대가 20.60%로 가장 많았다. 뒤이어 50대(18.82%), 60대(18.64%), 40대(15.47%), 20대(13.74%), 70대 이상(12.32%), 20대 미만(0.41%) 순으로 나타났다.


여자는 70대 이상이 31.35%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 60대(19.17%), 20대(14.16%), 30대(13.04%), 50대(12.87%), 40대(8.94%), 20대 미만(0.47%) 순이었다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올해, 주식에 80% 이상 투자할 것"…30억 '슈퍼리치'들이 꼽은 키워드는 "올해, 주식에 80% 이상 투자할 것"…30억 '슈퍼리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

60년간 풀지못한 '소파 움직이기'…한국 수학자가 풀었다

서울 보행자 교통사고 줄었는데... 대치동 학원가만 왜?

'인간 사료'로 불리는 치즈볼, 동물 사료 만들다 탄생

베이비박스 상담사 설득에... 아기 다시 데리고 갔다

'반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조 넘나

KT, 위약금 면제 나흘간 5만명 이탈…71% SKT로

새로운 이슈 보기