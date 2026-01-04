李대통령, 9일 청와대서 광주·전남 국회의원과 오찬

이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 시무식에서 새해 인사말을 하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 오는 9일 더불어민주당 광주·전남 국회의원과 청와대에서 오찬 간담회를 갖는다.
청와대는 4일 언론 공지를 내고 이같이 밝혔다.
이 대통령은 간담회에서 광주·전남 통합 논의에 대한 지역 국회의원들의 의견을 직접 경청할 것으로 보인다. 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 지난달 30일 기자간담회를 열고 6월 지방선거 전에 통합을 마무리하자는 의지를 드러낸 바 있다.
이 대통령은 지난 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '대전·충남 이어 광주·전남까지?'라는 제목의 글을 올리기도 했다. 글에는 광주와 전남이 분리된 지 40년 만에 통합을 논의하고 있다는 내용의 기사를 함께 첨부했다.
이 대통령은 "쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다"며 "수도권 1극 체제를 극복하고 '지역주도 성장'의 새 길을 열어야 한다는데 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다"고 강조했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>