KT, 위약금 면제 나흘간 5만명 이탈…71% SKT로

한진주기자

입력2026.01.04 10:58

KT에서 누적 52661명 번호 이동
3일 하루만 2만명 넘게 이탈

위약금 면제 시행 이후 나흘간 KT에서 이탈한 고객이 누적 5만명을 넘어선 것으로 집계됐다.


서울의 한 집단상가. 사진=조용준 기자 jun21@

4일 통신업계에 따르면 KT가 위약금 면제를 시작한 지난해 12월31일부터 지난 3일까지 5만2661명이 KT를 이탈했다.

KT에서 이탈한 이용자 중 71%는 SKT로 이동했다. 알뜰폰까지 포함하면 KT 이탈 고객의 65%가 SKT를 선택했다.


위약금 면제 시작 후 첫 주말인 3일 하루에만 KT에서 이탈한 건수는 총 2만1027건이었다.


이는 위약금 면제를 시작한 이후로 1일 기준 처음으로 2만명을 넘어선 것이다.

이중 SKT로 이동은 1만3616건, LG유플러스로는 5467건, 알뜰폰으로는 1944건이었다.


최민희 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 위원장에 따르면 지난해 12월 28일까지 KT의 누적 유심 교체 건수는 18만9100건이고, 예약접수 건수는 12만4800건이다. KT 유심 재고는 같은 날짜 기준 348만8000개 남았다.


통신 업계에 따르면 KT 이탈 움직임이 나타나면서 일부 성지 판매점에서는 최신 기종인 아이폰 17 프로를 48만원에 판매하는 등 과열 경쟁 우려가 커지고 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
