본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

[속보]합참 "北발사 탄도미사일 900여㎞ 비행…동해상으로 수 발"

한진주기자

입력2026.01.04 10:46

수정2026.01.04 10:54

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]합참 "北발사 탄도미사일 900여㎞ 비행…동해상으로 수 발"
AD
원본보기 아이콘




한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조 넘나 '반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 보행자 교통사고 줄었는데... 대치동 학원가만 왜?

'인간 사료'로 불리는 치즈볼, 동물 사료 만들다 탄생

베이비박스 상담사 설득에... 아기 다시 데리고 갔다

백년기업 4만개 넘어…장수기업은 어떻게 탄생했을까

"끄악~나 죽는다" 희귀암에도 유머 잃지 않은 22세 청년…기부문화를 바꿨다

'반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조 넘나

KT, 위약금 면제 나흘간 5만명 이탈…71% SKT로

새로운 이슈 보기