한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]합참 "北발사 탄도미사일 900여㎞ 비행…동해상으로 수 발"
2026년 01월 04일(일)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"곧 베트남 여행 가는데" 무심코 가져갔다간 벌금 27만원…전자담배 주의
유명인도 납치…"무서워서 못 가겠네" 흔들리는 '관광 대국' 태국
"1년간 1000명 넘게 상대"…말 많은 78세 할머니의 정체는
"젊은 남성들 특히 조심" 어느새 1만명 넘게 감염…매독, 다시 고개
한국에선 한물 갔는데…미국 젊은이들 열광하는 '과일소주'[세계는Z금]
서울 보행자 교통사고 줄었는데... 대치동 학원가만 왜?
'인간 사료'로 불리는 치즈볼, 동물 사료 만들다 탄생
"끄악~나 죽는다" 희귀암에도 유머 잃지 않은 22세 청년…기부문화를 바꿨다
'반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조 넘나