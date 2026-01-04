AI 기본법 첫 시험대, 광주시가 먼저 나섰다

행정 전반 AI 도입 종합계획 수립

업무 자동화·생성형 AI로 행정 효율

광주광역시가 오는 11일 시행되는 인공지능(AI) 기본법에 맞춰 행정 전반에 AI를 도입하는 종합계획을 마련하고, 업무 자동화와 생성형 AI 활용을 통해 공공부문 인공지능 활용 기준을 제도화하는 행정혁신에 나섰다.

광주시는 4일 AI 기본법 시행에 선제 대응하고 행정 효율성과 시민 체감형 서비스를 높이기 위한 'AI 기반 행정혁신 종합계획'을 수립했다고 밝혔다.

오는 11일부터 시행되는 AI 기본법은 인공지능의 안전성·신뢰성·책임성 확보를 목표로 공공부문을 포함한 사회 전반의 활용 기준을 제시하는 범정부 차원의 종합 법률이다. 공공행정 분야에서는 인공지능 활용 과정의 투명성과 책임성 확보가 핵심 원칙으로 제시됐다.

광주시는 법 취지에 맞춰 자치법규 제정, 인공지능 추진 전담 조직 구성, 전 직원 인공지능 활용 환경 조성을 핵심 과제로 종합계획을 마련했다. 반복·단순 업무를 줄이고 정책 역량을 시민을 위한 행정 서비스로 환원하는 데 초점을 맞췄다.

대표 사례로는 업무자동화(RPA) 확대와 생성형 AI 기반 관외출장 여비 정산 시스템 'AI 여비몬'이 있다. RPA는 구내식당 식비 집계, 위원회 중복 위촉 여부 조회 등 2개 업무에 적용됐다. 월 100시간 이상 소요되던 수작업은 2시간 내외로 줄어 연간 1200시간 이상의 업무 시간 절감 효과가 예상된다.

'AI 여비몬'은 생성형 AI 기술을 활용해 비예산으로 자체 개발됐다. 수작업 중심의 관외출장비 정산 절차를 자동화해 행정 효율을 높였다.

광주시는 중장기 과제로 내부 행정 데이터를 학습한 오픈소스 기반 소형언어모델(sLLM) 구축을 추진한다. 외부 유출 우려가 없는 행정 전용 AI 플랫폼 마련을 목표로 한다. 지난 2일부터 직원들이 행정 전용 AI 서비스를 제안하는 '제목없음 게시판'을 운영하고 있다. 데이터정보화담당관이 실현 가능성을 검토해 서비스를 단계적으로 고도화한다.

전 직원 대상 단계별 AI 역량 강화 교육도 병행된다. 초급부터 고급 과정까지 행정 현장의 AI 활용 확대를 목표로 한다.

박혜미 데이터정보화담당관은 "AI 기본법 시행에 맞춰 공공부문 인공지능 활용 기준을 행정 현장에서 실천하기 위한 계획"이라며 "절감된 시간과 역량을 시민을 위한 행정 서비스로 환원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



