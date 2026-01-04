본문 바로가기
'고성능 럭셔리' 입은 제네시스…10년 만에 150만대 팔려

오현길기자

입력2026.01.04 08:44

제네시스가 브랜드 출범 10년 만에 글로벌 누적 판매량 150만대를 돌파했다.


4일 업계에 따르면 제네시스 누적 판매 대수는 지난해 11월까지 총 151만368대로 집계됐다. 2015년 G90 출시로 제네시스 브랜드가 출범한 지 10년 만이다.

'고성능 럭셔리' 입은 제네시스…10년 만에 150만대 팔려
제네시스는 출범 이후 유럽, 중국 등 진출 국가를 늘리고, G80 전동화 모델, GV60 등 라인업을 확대해 연간 판매량을 매년 늘렸다. 지난 2021년 5월 글로벌 누적 판매 50만대를 넘었고, 그로부터 2년 뒤인 2023년 8월 100만대 돌파 기록도 세운 바 있다.


연간 판매량은 2022년 21만5128대, 2023년 22만5189대, 2024년 22만9532대로 증가세를 보였다. 작년에는 11월까지 전년 대비 5% 감소한 20만878대의 판매량을 기록했지만, 해외 판매 비중은 43%에서 46%로 늘었다.


가장 많이 팔린 모델은 G80으로 집계됐다. G80은 올해 11월까지 50만1517대가 팔리며 제네시스 차종으로는 처음으로 누적 판매 50만대를 돌파했다. GV70(33만7457대), GV80(32만2214대) 순이었고, 3개 차종이 제네시스 전체 판매량에서 차지하는 비중은 77%에 달했다.

제네시스는 2030년까지 글로벌 연간 판매 목표를 35만대를 설정하고, 주행거리 연장형 전기차(EREV) 및 하이브리드 등 다양한 모델을 선보일 예정이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

