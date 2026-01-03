본문 바로가기
[내일날씨]대체로 흐리고 일부 지역 눈…서울 오전 -4도

최동현기자

입력2026.01.03 20:12

일요일인 4일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 눈이 내릴 전망이다.


3일 기상청에 따르면 4일 오전 최저기온은 -11~2도, 오후 최고기온은 1~10도로 예보됐다. 오전까지 충청권과 전북, 경북 서부 내륙에 0.1㎝ 미만의 눈이 내리는 곳이 있겠다.

서울 마포구 공덕역 부근에서 학생들이 잔뜩 웅크린채 등교하고 있다. 조용준 기자

서울 마포구 공덕역 부근에서 학생들이 잔뜩 웅크린채 등교하고 있다. 조용준 기자

당분간 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지 등의 아침 기온은 영하 10도 안팎으로 낮을 것으로 예보됐다. 이 지역엔 바람도 불어 체감온도가 더욱 낮을 전망이다.


지역별 오전 최저기온은 ▲서울 -4도 ▲인천 -4도 ▲수원 -4도 ▲춘천 -8도 ▲강릉 0도 ▲청주 -1도 ▲대전 -2도 ▲전주 -1도 ▲광주 -1도 ▲대구 0도 ▲부산 1도 ▲제주 5도로 예보됐다.


오후 최고기온은 ▲서울 3도 ▲인천 2도 ▲수원 3도 ▲춘천 3도 ▲강릉 9도 ▲청주 5도 ▲대전 6도 ▲전주 6도 ▲광주 8도 ▲대구 7도 ▲부산 9도 ▲제주 11도로 예상된다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr


