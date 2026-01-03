잃어버린 태블릿 1대 때문에…강남 마약조직 줄줄이 붙잡혀

분실물 신고로 48명 검거… 마약 수사 출발점

운반책 20대 두 명은 결국 중형 선고

우연히 분실된 태블릿 PC 한 대가 국제 마약 밀반입 조직을 드러내는 결정적 단서가 됐다. 이에 마약 운반책 역할을 맡았던 20대 두 명은 결국 중형을 선고받았다.

연합뉴스는 3일 법조계를 인용, 대법원 1부는 특정범죄가중처벌법상 향정(마약) 혐의로 기소된 A씨(29)와 B씨(29)의 상고를 기각하고, 각각 징역 10년과 6년을 선고한 원심 판결을 확정했다고 보도했다.

이들은 2024년 9월 영국 런던에서 케타민을 넘겨받아 인천국제공항을 통해 국내로 들여온 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 반입된 케타민은 약 6㎏, 시가로는 3억9000만원 상당에 달했다. A씨는 같은 달 앞서 혼자 출국해 케타민 약 6㎏을 추가로 들여온 혐의도 함께 받았다.

두 사람은 온라인 구직 사이트에서 아르바이트를 알아보다 알게 된 사이로, 나이와 성장 환경이 비슷하다는 점을 계기로 친분을 쌓았다. 이후 A씨는 신원을 알 수 없는 인물로부터 "유럽에 며칠 다녀오며 물건을 옮겨주면 400만원을 주고 항공료와 숙박비도 전액 부담하겠다"는 제안을 받고 이를 B씨와 함께 실행에 옮겼다.

범행이 드러난 계기는 뜻밖에도 A씨의 실수였다. 그는 춘천역에서 태블릿 PC를 잃어버렸고, 이를 습득한 역무원이 주인을 찾기 위해 기기를 확인하는 과정에서 카카오톡과 텔레그램 대화 내용이 눈에 띄었다. 대화에는 불법 도박과 사채, 마약류 유통을 암시하는 내용이 담겨 있었고, 역무원의 신고로 경찰 수사가 시작됐다.

강원경찰청은 태블릿에 남아 있던 대화 기록을 토대로 수사에 착수, 같은 해 9월 11일 인천공항 입국 현장에서 이들을 체포했다. 이후 수사는 강남 일대 클럽으로 확산했고, 마약이 조직적으로 유통되고 있다는 정황도 드러났다.

경찰은 약 1년간의 추적 끝에 마약류 유통책 22명과 투약자 26명 등 총 48명을 검거했다. 이 중 유통책 18명은 구속됐고 유흥업소 종사자 등 투약자들은 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 수사 과정에서 케타민과 필로폰, 엑스터시, 합성대마 등 시가 45억원 상당의 마약류가 압수됐으며, 일부는 신종 마약 성분으로 확인됐다.

A씨와 B씨는 재판 과정에서 "분실된 태블릿에서 확보한 증거는 위법 수집"이라고 주장했지만 법원은 이를 받아들이지 않았다. 1·2심은 물론 대법원도 "설령 절차상 일부 하자가 있더라도 범죄 실체를 밝히는 공익이 우선한다"며 증거 능력을 인정했다.





